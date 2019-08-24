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نجوم مانشستر يونايتد يدعمون راشفورد ضد بوجبا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، أن نجوم مانشستر يونايتد اقتحموا الصراع الدائر بين ماركوس راشفورد وبول بوجبا، بشأن تسديد ركلات الجزاء في المباريات.

وكانت الأزمة ظهرت في مباراة اليونايتد مع وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الثانية من البريميرليج، بعدما تناقش اللاعبان بشأن تنفيذ ركلة الجزاء، والتي أهدرها فيما بعد بوجبا وتعرض على إثرها لهجوم عنصري.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب الشياطين الحمر، لم يحسم الجدل بين اللاعبين بشأن تسديد ركلات الجزاء.
وترك سولسكاير الأمر لبوجبا وراشفورد، حيث يتم اختيار منفذ ركلات الجزاء بالاتفاق بينهما في الملعب.
وأشارت الصحيفة إلى أن نجوم اليونايتد يريدون أن يكون راشفورد هو المسدد الأول لركلات الجزاء هذا الموسم، لاسيما بعد الركلة المثيرة للجدل التي أهدرها بوجبا في الجولة الماضية.
يذكر أن راشفورد سجل ركلة جزاء ضد تشيلسي ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج في الموسم الحالي.
نجوم مانشستر يونايتد يدعمون راشفورد ضد بوجبا




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