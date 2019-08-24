ايران:, جميع, المطارات, السعودية, في, مرمى, الصواريخ,

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افاد مراسل الصنارة نت مطبخ هسا باقة يتبرع ب ٢٠٠ وجبة عن روح اية نعامنه، حيث قال...
عثر صباح اليوم السبت على جثة رجل يبلغ من العمر 49 عاماً في ورشة بناء ببلدة عبلين...
فجعت بلدة ابو سنان مساء الجمعة بوفاة الفتى جمعة فايز نعيم من ابو سنان بظروف...
اليوم السبت يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة...
تعيش عائلة جولاني في قرية عارة بحالة من القلق والخوف بعد قرار المحكمة برفضها طلب...
بمبادرة من المواطن جبران نعامنة , قام بتوجيه رسالة تحذيرية للمتطاولين على نظافة...
هاتف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وجاء في بيان...
أصيب شاب مساء امس الجمعة باطلاق نار في مدينة يافا مما ادى الى اصابته بجراح وصفت...
تناشد الشرطة جمهور المواطنين بالمساعدة في العثور على الفتاة ريان عبد الله (12 ونصف...
تلقى مركز حيان الطبي اليوم الجمعة بلاغا عن شجار وقع بقرية كفرياسيف . حيث جاء في...