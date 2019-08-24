ويجن:, سفارة, بريطانيا, ستعمل, على, خدمة, المجتمع, العربي, في, البلاد,

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أوضح مسؤولون أمريكيون، اليوم السبت، أن"الانفجارات في العراق قد تكون بسبب حرارة...
قال رئيس وزراء العراق الأسبق، نوري المالكي، إن العراق سيرد بالقوة في حال ثبت ضلوع...
سجل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل أول ظهور لهما في هوليوود،...
أفتى أمين الفتوى بدار الإفتاء في مصر الشيخ أحمد وسام، بجواز رسم الـ"تاتو" (الوشم)،...
أعلنت الأمم المتحدة أن 54 شخصا لقوا مصرعهم وتضرر نحو 194 ألفا جراء الفيضانات في...
أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عقب لقائه نظيره اللبناني، جبران...
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ان" عملية دوليف تقول للاحتلال أن...
صدر قبل أسبوع التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم (ARWU) لعام 2019 من قبل مؤسسة شانغهاي...
أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الجمعة، الجيش باتخاذ تدابير ردا على الاختبار...
وصل رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي، الليلة، إلى القطاع...