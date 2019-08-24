ويجن: سفارة بريطانيا ستعمل على خدمة المجتمع العربي في البلاد

أعلن السفير البريطاني لدى اسرائيل نيل ويچَن ان سفارة بلاده ستعمل على خدمة المجتمع العربي في البلاد بمختلف الميادين. وزار ويچن مؤخراً الناصرة بهدف الاطلاع على تاريخها والتعرف على أهلها عن قرب. وفي حديث لموقع "بُكرا" الإخباري أكد أنه ينوي زيارة المدن العربية والمختلطة بهدف التعرف على أهلها عن كثب. وأضاف قائلاً: "بما انّي جديد في منصبي، أريد التعلّم ومحاولة فهم القضايا المختلفة وفحص المجال الذي بإمكان السفارة التأثير فيه". كما أوضح أن هناك موضوعا مهمّا للغاية وهو تشجيع المبادرين العرب في مجال التقنية العالية ("الهايتك")، مشيرا إلى أن طاقمًا مختصا في السفارة يعمل على ذلك.