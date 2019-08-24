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العثور على جثة رجل في ورشة بناء في عبلين



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عثر صباح اليوم السبت على جثة رجل يبلغ من العمر 49 عاماً في ورشة بناء ببلدة عبلين .


الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاته على الفور .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق واستبعدت ان تكون الخلفية جنائية.
العثور على جثة رجل في ورشة بناء في عبلين




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