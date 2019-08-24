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وفاة الفتى جمعة فايز نعيم من ابو سنان بظروف تراجيدية



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فجعت بلدة ابو سنان مساء الجمعة بوفاة الفتى جمعة فايز نعيم من ابو سنان بظروف تراجيدية .


الطواقم الطبية اعلنت وفاة الفتى (16عاماً)بعد العثور على جثته .

الشرطة باشرت التحقيق والعائلة طلبت نقل الجثة الى المعهد الطبي ابو كبير للتشريح.
وفاة الفتى جمعة فايز نعيم من ابو سنان بظروف تراجيدية




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