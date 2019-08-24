وفاة, الفتى, جمعة, فايز, نعيم, من, ابو, سنان, بظروف, تراجيدية,

الطواقم الطبية اعلنت وفاة الفتى (16عاماً)بعد العثور على جثته .الشرطة باشرت التحقيق والعائلة طلبت نقل الجثة الى المعهد الطبي ابو كبير للتشريح.

فجعت بلدة ابو سنان مساء الجمعة بوفاة الفتى جمعة فايز نعيم من ابو سنان بظروف تراجيدية .

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