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الطقس:انخفاض طفيف على درجات الحرارة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اليوم السبت يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الطقس:انخفاض طفيف على درجات الحرارة




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