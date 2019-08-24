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ريال مدريد يطالب سان جيرمان بضمانات حول نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يسعى ريال مدريد للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في إطار الميركاتو الصيفي الجاري، لكنه قدم طلبًا للنادي الباريسي قبل إتمام الصفقة.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الريال يسعى للحصول على تأكيدات من سان جيرمان، بشأن مشط قدم اللاعب، الذي تعرض لإصابات متكررة.
وجمع ريال مدريد كل المعلومات عن مثل هذه الإصابات، لكنه يريد التأكد من حالة نيمار قبل إبرام الصفقة، خاصةً أنها ستكلف النادي مبلغًا كبيرًا.
ومن جانبه، فإن سان جيرمان مستعد لتنفيذ مطالب ريال مدريد بشأن الحالة البدنية للاعب، الذي تعافى بالفعل من الإصابة الأخيرة، ويتدرب مع بقية زملائه في الفريق.
وبمجرد توضيح كل شيء، سيكون النادي الملكي مستعدًا لاتخاذ الخطوات اللازمة لعقد الصفقة، حسبما ذكرت الصحيفة المقربة من الميرينجي.
ريال مدريد يطالب سان جيرمان بضمانات حول نيمار




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