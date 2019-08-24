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مواطن من عرابة يقوم بوضع كاميرات لمراقبة المخالفين برمي النفايات



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



بمبادرة من المواطن جبران نعامنة , قام بتوجيه رسالة تحذيرية للمتطاولين على نظافة عرابة تم نصب كاميرات مراقبة ذات تقنية متطورة صباح اليوم في محيط مقبرة عرابة الجديدة لمعرفة المتطاولين الذين يرمون النفايات في محيط المقبرة ومداخل عرابة قام بها التقني جبران نعامنه والذي قال : بعد الاستياء الكبير من مستوى النظافة السيء حيث النفايات تتكاثر في محيط مديتنا عرابة قررت ان اتبرع واتطوع بنصب كاميرات مراقبة متطورة ستكشف لعرابة من هم الهدامين والمسيئين لنظافة عرابة وساقوم بنصب اربع محطات مراقبة الاثانية في مدخل عرابة الجنوبي في الخانوق ومدخل سهل دير حنا ومدخل المل ايمانا مني باني ساعمل على مدينتنا .





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