تسجيل, نادي, الهلال, ام, الفحم, بدوري, الدرجة, الثالثة‎, لكرة, القدم,

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بمشاركة العشرات من جماهير البلدة, افتتحت على ارض الملعب البلدي في قرية الجديدة...
اقيمت مساء اليوم الاربعاء في كوكب ابو الهبجاء المباراة الاحتفالية التقليدية بكرة...
باشر فريق مكابي ابناء الرينة الاستعدادات لبناء الفريق للموسم المقبل ، وكانت...
حقق فريق هبوعيل باقة الغربية فوزا بيتياً مهماً على فريق هبوعيل هرتسليا بالنتيجة...
هبط فريق الدرجة الممتازة هبوعيل اكسال الى مستوى فرق الدرجة الاولى بعد موسم واحد...
أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن نادي مانشستر يونايتد استسلم فيما يخص أمر...
مني فريق اتحاد ابناء سخنين مساء اليوم السبت بخسارة بيتية قاسية أمام هبوعيل حيفا...
بعد صعوده بشكل رسمي للدرجة الممتازة منذ ٣ اسابيع , لعب فريق هبوعيل ام الفحم عصر...
حضور جماهيري واسع لعشاق مرة القدم في المباراة البيتية على استاد الدوحة كانوا...
افترق فريقا الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين وبيتار القدس بالتعادل السلبي بدون...