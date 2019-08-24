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تسجيل نادي الهلال ام الفحم بدوري الدرجة الثالثة‎ لكرة القدم



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بعد مرور شهر بالضبط على بدء التحضير لتسجيل فريق جديد يلعب ضمن الدوري العام  لكرة القدم  تحت  اسم  نادي الهلال ام الفحم  تمت الموافقة على تسجيله بعد تجاوز  بعض العقبات  وعليه سيلعب الفريق تحت اسم ابناء الهلال  ام الفحم  وتحت  شعار  الهلال والنجمة وسيلعب الفريق بمنطقة المروج .


هذا وقال اداري الفريق الرياضي المخضرم احمد حسن جميل جبارين :" املنا وهدفنا بمشيئة الله النهوض باللعب المحلي  نحو النجومية ولتحقيق هذا الهدف ندعو  كل شخص سواء كان لاعب اداري مشجع  رجل اعمال لانجاح فكرة الفريق  (خير البلد للبلد)". 
تسجيل نادي الهلال ام الفحم بدوري الدرجة الثالثة‎ لكرة القدم




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