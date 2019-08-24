نتانياهو يبحث مع بوتين هاتفيًا التنسيق العسكري والتطورات الإقليمية

هاتف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وجاء في بيان صادر عن ديوان رئاسة الوزراء في اورشليم القدس ان المكالمة تناولت التطورات الإقليمية والوضع في سوريا وتعزيز آليات التنسيق العسكري بين البلدين. وبحسب البيان فان السيد نتانياهو اطلع الرئيس الروسي على المحادثات التي اجراها خلال زيارته لأوكرانيا الأسبوع الماضي. وفي موسكو ذكر الكرملين ان الزعيمين اتفقا على توطيد العلاقات في مجال محاربة الإرهاب كما بحثا مواضيع اقتصادية وتجارية.