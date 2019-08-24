اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, مدينة, يافا,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت الشاب الى المستشفى لاستكمال العلاج .الشرطة باشرت التحقيق .

أصيب شاب مساء امس الجمعة باطلاق نار في مدينة يافا مما ادى الى اصابته بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة .

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