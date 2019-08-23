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مناشدة بالمساعدة في أعمال البحث عن الفتاة المفقودة ريان عبد الله (12.5 عامًا)



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تناشد الشرطة جمهور المواطنين بالمساعدة في العثور على الفتاة ريان عبد الله (12 ونصف عامًا) التي فقدت أثارها بتاريخ 22.8.19، حيث شوهدت للمرة الاخيرة قرب حديقة ليفنسكي في تل أبيب ومنذ ذلك انقطع كل اتصال معها.



وجاء في بيان الشرطة:"يرجى من مَن رآها أو يعرف عنها أي خبر أو تمكن من التواصل معها .. الاتصال بمديرية يفتح على الأرقام التالية:

03-6802222/16

71/1814/1813
035678400.

او على بدالة الشرطة 100.




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