الأمم, المتحدة:, مصرع, 54, شخصا, وتضرر, نحو, 200, ألف, جراء, الفيضانات, في, السودان,

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قال رئيس وزراء العراق الأسبق، نوري المالكي، إن العراق سيرد بالقوة في حال ثبت ضلوع...
سجل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل أول ظهور لهما في هوليوود،...
أفتى أمين الفتوى بدار الإفتاء في مصر الشيخ أحمد وسام، بجواز رسم الـ"تاتو" (الوشم)،...
أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عقب لقائه نظيره اللبناني، جبران...
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ان" عملية دوليف تقول للاحتلال أن...
صدر قبل أسبوع التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم (ARWU) لعام 2019 من قبل مؤسسة شانغهاي...
أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الجمعة، الجيش باتخاذ تدابير ردا على الاختبار...
وصل رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي، الليلة، إلى القطاع...
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ما من رئيس أمريكي آخر ساعد إسرائيل بقدر ما فعل...
أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، أن إسرائيل تعمل في العراق...