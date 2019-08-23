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تشاووش أوغلو: لن نقبل أي اتفاق حول موارد شرق المتوسط يستثني تركيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عقب لقائه نظيره اللبناني، جبران باسيل، أن تركيا لا تقبل أي اتفاق حول موارد شرق البحر المتوسط يستثنيها وجمهورية شمال قبرص.




وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي عقده مع باسيل في إطار زيارته إلى بيروت، التي بدأت اليوم الجمعة وتتواصل ليومين، إن أعمال التنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها تركيا شرقي المتوسط تجري في جرفها القاري، وفي المناطق التي حصلت فيها على ترخيص من جمهورية شمال قبرص التركية.



وأشار إلى أن تركيا تقوم بأنشطة لحماية حقوق شعب القبارصة الأتراك، مشددا على أن "تركيا ستحمي حقوق جمهورية شمال قبرص التركية والقبارصة الأتراك حتى النهاية".




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