كفرياسيف:, إصابة, شاب, بجراح, متوسطة, طعنا, خلال, شجار,

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في منطقة رام الله تواصل قوات من الجيش البحث عن مرتكبي التفجير الذي أسفر اليوم عن...
قالت هيئة متولي أوقاف حيفا إن مجهولون أقدموا فجر اليوم الجمعة على اشعال النيران...
أشار استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة معاريف صباح اليوم الى ان لو أجريت الانتخابات...
اصيب فجر اليوم الجمعة شاب 26 عاما باصابات وصفت بالخطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار قرب...
الجمعة 2019/08/23: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة...
توفي في مدينة الناصرة مساء الخميس الشاب يسري طلوزة بائع الترمس الشهير في شارع...
هذا التوجه يعني تحويل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من صراع قومي تاريخي وصراع على...
أصيبت فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً من القدس واخرى تبلغ من العمر 13 عاماً بجراح متوسطة...
عمم الأمين العام للحزب الشيوعي الرفيق عادل عامر بيانا على وسائل الإعلام جاء فيه:...
قال رئيس حزب كاحول لفان بيني غانتس إن المواطنين العرب هم جزء لا يتجزأ من المجتمع...