كفرياسيف: إصابة شاب بجراح متوسطة طعنا خلال شجار

تلقى مركز حيان الطبي اليوم الجمعة بلاغا عن شجار وقع بقرية كفرياسيف . حيث جاء في البيان الذي صدر عن المركز، : " عند وصول الطاقم الطبي، كان بالمكان شاب بالعشرينات من عمره مع نزيف اثر تعرضه للطعن. بعد تقديم العلاج الاولي تم نقله لغرفة العلاج المكثف في مستشفى نهريا لإستكمال العلاج. وصفت الحالة بالمتوسطة"،