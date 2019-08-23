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هنية: الضفة بركان ينفجر في حال تعرضت القدس للعدوان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ان" عملية دوليف تقول للاحتلال أن يبتعدوا عن برميل البارود وهو القدس".


واضاف هنية في تصريحات له "لطالما حذرنا قادة الاحتلال الذين يخوضون انتخاباتهم على حساب حقنا التاريخي".

واشار هنية الى ان "الضفة بركان ينفجر في حال تعرضت القدس للعدوان".


وجاءت تصريحات هنية عقب مقتل مجندة اسرائيلية واصابة مستوطنين اخرين بانفجار عبوة ناسفة غرب رام الله صباح اليوم 




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