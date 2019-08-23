هنية:, الضفة, بركان, ينفجر, في, حال, تعرضت, القدس, للعدوان,

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صدر قبل أسبوع التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم (ARWU) لعام 2019 من قبل مؤسسة شانغهاي...
أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الجمعة، الجيش باتخاذ تدابير ردا على الاختبار...
وصل رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي، الليلة، إلى القطاع...
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ما من رئيس أمريكي آخر ساعد إسرائيل بقدر ما فعل...
أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، أن إسرائيل تعمل في العراق...
ارتفع عدد المرشحين في مملكة النرويج الى 7 فلسطينيين للترشح لانتخابات البلديات...
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نفسه "الشخص المختار" وهو يدافع عن حربه...
اتسعت رقعة الحرائق المستعرة في غابات الأمازون، التي تعتبر "رئة الأرض"، إلى درجة أن...
ما أن اختتمت السعودية موسم الجح الحالي، حتى بدأت بالإعداد للموسم المقبل، وبطريقة...
أفادت مجلة "فوربس" الأميركية ، بأن نجم أفلام الأكشن دواين جونسون "ذا روك"، تصدر...