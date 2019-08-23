كشف, معلومات, جديدة, مفاجئة, عن, سبب, إنفصال, أنجلينا, جولي, وبراد, بيت!!,

بعد الكثير من الأخبار التي تناولت الحديث عن إنفصال الثنائي الشهير الممثلة العالمية ​أنجلينا جولي​ والممثل العالمي ​براد بيت​، وما حكي حينها عن خيانة الأخير لجولي، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية معلومات جديدة لأسباب الإنفصال.

وقالت الصحيفة ان السبب يرتبط بـ"مادوكس" (18 عامًا) الابن الأكبر بالتبني لجولي وبيت، وأن أصل الحكاية يرجع إلى قبل 3 أعوام، بعد مشادة حادة دارت بين بيت وابنه وجولي أيضًا خلال تواجدهما على متن طائرة خاصة في رحلة عائلية، بعد عودتهما من مدينة "نيس" الفرنسية.وأضافت ان جولي رفعت دعوى الطلاق بسبب هذه الحادثة خاصة أنه كُشف عن أن بيت ضرب ابنه عندما حاول الدفاع عن والدته، وأنه كان مخمورًا آنذاك.وبحسب مصدر مقرّب كشفت عنه الصحيفة ان مادوكس مقرّب أكثر لجولي وأنه لا يعتبر براد أباً له.