تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-23 13:30:15 العرب يغيبون عن قائمة أفضل 100 جامعة في العالم |  2019-08-23 13:24:32 "أمر عسكري" من بوتن للرد على تجربة الصاروخ الأميركي |  2019-08-23 10:55:11 مقتل شابة واصابة شخصين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة شمالي رام الله |  2019-08-23 10:24:56 حيفا: حريق في مقبرة الاستقلال التحتى والشرطة تعتقل مشتبها |  2019-08-23 10:18:48 السفير العمادي يصل قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون |  2019-08-23 09:37:23 وفقا لاخر استطلاع - المشتركة 11 مقعدا اليمين 57 مقعدا واليسار الوسط 53 مقعدا واسرائيل بيتنا 10 مقاعد |  2019-08-23 08:10:08 اصابة شاب بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في طوبا زنغرية |  2019-08-23 07:26:19 ترامب: ما من رئيس أمريكي ساعد إسرائيل بقدر ما فعلت |  2019-08-23 07:22:06 الطقس: أجواء حارة..وارتفاع على درجات الحرارة |  2019-08-23 00:00:01 نتنياهو يؤكد ان إسرائيل تعمل في العراق |  2019-08-22 22:34:24 الناصرة:وفاة الشاب يسري طلوزة بائع الترمس الشهير |  2019-08-22 20:00:26 سماء حالكة |  2019-08-22 19:30:07 المحامي زكي كمال ل»الصنارة»:جوهر الانتخابات القادمة هو قضية الدين والدولة بكافة ابعادها وليس القضايا الأمنية والأيديولوجية |  2019-08-22 17:59:26 اصابة خطيرة لفتاة جراء اصطدام قارب في بحيرة طبريا |  2019-08-22 17:55:16 الأمين العام للحزب الشيوعي عادل عامر: الدخول لائتلاف حكومي غير وارد بتاتا |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

العرب يغيبون عن قائمة أفضل 100 جامعة في العالم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صدر قبل أسبوع التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم (ARWU) لعام 2019 من قبل مؤسسة شانغهاي للتصنيف الأكاديمي Shanghai Ranking Consultancy ، وهو تصنيف متواصل منذ عام 2003. يقدم التصنيف أفضل 500 جامعة في العالم سنوياً استناداً إلى منهجية شفافة وبيانات خارجية موضوعية. وقد تم الاعتراف به كسلسلة من تصنيفات الجامعات العالمية والأكثر موثوقية.



هذا العام نشر التصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم، وقد تصدرت جامعة هارفارد قائمة التصنيف للعام السابع عشر.


واللافت أنه بين أول مئة جامعة في العالم، لم تكن بينها أية جامعة عربية بينما حلّ في المرتبة الـ85 معهد إسرائيل للتكنولوجيا – تكنيون.


وأول جامعة عربية وردت في التصنيف كانت جامعة الملك عبد العزيز السعودية وجاءت في المرتبة بين 101 و150 على غرار الجامعة العبرية في القدس، ومعهد وايزمان للعلوم الإسرائيليين. فيما حلّت جامعة القاهرة في المرتبة بين 301 و400 على غرار جامعة طهران.


وفي المرتبة بين 401 و500 نجد جامعتين إسرائيليتين هما جامعة بار إيلان وجامعة بن غوريون في النقب، في نفس مرتبة جامعة اسطنبول التركية وجامعة شريف للتكنولوجيا في إيران وجامعة طهران للدراسات الطبية.


أما في المرتبية بين 501 و600 فقد جاءت من منطقة الشرق الأوسط، جامعة أمير كبير وجامعة تربية مدرس الإيرانية. بينما تظهر الجامعة الأميركية في بيروت في المرتبة بين 601 و700 في التصنيف، في نفس خانة جامعة حيفا الإسرائيلية وجامعة سجاد وجامعة الشهيد بهشتي في إيران.


كما ورد في التصنيف لأفضل ألف جامعة في العالم، بين المرتبة 801 والألف، أربع جامعات إيرانية أخرى وثلاث جامعات تركية.


وبقيت جامعة ستانفورد وجامعة كامبريدج في المركزين الثاني والثالث على التوالي في التصنيف. وأفضل 10 جامعات أخرى هي معهد ماساتشوتس للتكنولوجيا MIT وجامعات بيركلي Berkeley وبرينستون Princeton وأكسفورد Oxford وكاتليتش Caltech و Chicago. ف




كلمات متعلقة

العرب, يغيبون, عن, قائمة, أفضل, 100, جامعة, في, العالم,

تابعونــا

"أمر عسكري" من بوتن للرد على تجربة الصاروخ الأميركي "أمر عسكري" من بوتن للرد على تجربة الصاروخ الأميركي 2019-08-23 | 13:24:32

أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الجمعة، الجيش باتخاذ تدابير ردا على الاختبار...

السفير العمادي يصل قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون السفير العمادي يصل قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون 2019-08-23 | 10:18:48

وصل رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي، الليلة، إلى القطاع...

ترامب: ما من رئيس أمريكي ساعد إسرائيل بقدر ما فعلت ترامب: ما من رئيس أمريكي ساعد إسرائيل بقدر ما فعلت 2019-08-23 | 07:26:19

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ما من رئيس أمريكي آخر ساعد إسرائيل بقدر ما فعل...

نتنياهو يؤكد ان إسرائيل تعمل في العراق نتنياهو يؤكد ان إسرائيل تعمل في العراق 2019-08-23 | 00:00:01

أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، أن إسرائيل تعمل في العراق...

7 من الفلسطينيين يترشحون لانتخابات البلديات بالنرويج 7 من الفلسطينيين يترشحون لانتخابات البلديات بالنرويج 2019-08-22 | 14:21:37

ارتفع عدد المرشحين في مملكة النرويج الى 7 فلسطينيين للترشح لانتخابات البلديات...

ترامب: أنا "الشخص المختار" لمواجهة الصين وهذا قدري ترامب: أنا "الشخص المختار" لمواجهة الصين وهذا قدري 2019-08-22 | 13:53:04

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نفسه "الشخص المختار" وهو يدافع عن حربه...

رئة الارض تحترق - اتساع رقعة الحرائق المستعرة في غابات الأمازون رئة الارض تحترق - اتساع رقعة الحرائق المستعرة في غابات الأمازون 2019-08-22 | 13:51:49

اتسعت رقعة الحرائق المستعرة في غابات الأمازون، التي تعتبر "رئة الأرض"، إلى درجة أن...

من العام المقبل.. بطاقة حج ذكية تغني عن جواز السفر من العام المقبل.. بطاقة حج ذكية تغني عن جواز السفر 2019-08-22 | 10:40:23

ما أن اختتمت السعودية موسم الجح الحالي، حتى بدأت بالإعداد للموسم المقبل، وبطريقة...

ذا روك الأعلى أجرا - جنى 89.4 مليون دولار خلال عام واحد ذا روك الأعلى أجرا - جنى 89.4 مليون دولار خلال عام واحد 2019-08-22 | 10:34:32

أفادت مجلة "فوربس" الأميركية ، بأن نجم أفلام الأكشن دواين جونسون "ذا روك"، تصدر...

طهران تكشف عن منظومة صاروخية جديدة للدفاع الجوي طهران تكشف عن منظومة صاروخية جديدة للدفاع الجوي 2019-08-22 | 10:33:08

كشفت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الخميس، عن منظومة "باور 373" الصاروخية الجديدة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حريق منطقة حرشية سنان ابو اطفاء قرية عمكا اطفاء اشجار اعشاب طرود غذائية مدرسة البطوف الاعدادية عرابة طلاب مدير معتمرو قرية طرعان عمرة صور سلام تحياتهم صورالاسير الفلسطيني بلال كايد المضرب عن الطعام افراج فوري شعرات تضامن انقلاب تراكتورون واصابة خطيرة شاب من قرية ساجور مستشف حادث طرق رمبام العقيد كفر كنا جمال حكروش لواء اول عربي مسلم الشرطة تل ابيب تركي رماح نمارنة طفلين توأمين مختلفين شعب قرية تلد مستشفى رمبام انزال ركاب عرب طائرة يونانية جدال مع ركاب اسرائيليون اغلاق شارع الناصرة العفولة حادث طرق مروع اصابة شاب المشهد النفق عصابة اعتقال افراد خاوة أتاوات اصحاب محلات تجارية حراسة مقابل طوبا زنغرية المشال سيارات فارهة مبلغ مالي كبير سمر قبطي منع تأخير تفتيش مطار اسرائيل بن غوريون الدولي كولومبيا ممثلة قائد لواء الشمال شرطة زيارة عرابة دير حنا مدينة قرية عنف مشاكل زيارة تفقدية خضر لوباني وفاة الشاب المأسوف على شبابه قرية رياضي كمال اجسام محمد ملحم والد نشأت اطلاق سراح شقيقه حس منزلي 10 ايام اتهام شاب محمد يوسف شناوي حليصة حيفا قتل يهودي اطلاق نار اصابة عملية قومية كرهه لليهود
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com