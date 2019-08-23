العرب, يغيبون, عن, قائمة, أفضل, 100, جامعة, في, العالم,

صدر قبل أسبوع التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم (ARWU) لعام 2019 من قبل مؤسسة شانغهاي للتصنيف الأكاديمي Shanghai Ranking Consultancy ، وهو تصنيف متواصل منذ عام 2003. يقدم التصنيف أفضل 500 جامعة في العالم سنوياً استناداً إلى منهجية شفافة وبيانات خارجية موضوعية. وقد تم الاعتراف به كسلسلة من تصنيفات الجامعات العالمية والأكثر موثوقية.

هذا العام نشر التصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم، وقد تصدرت جامعة هارفارد قائمة التصنيف للعام السابع عشر.واللافت أنه بين أول مئة جامعة في العالم، لم تكن بينها أية جامعة عربية بينما حلّ في المرتبة الـ85 معهد إسرائيل للتكنولوجيا – تكنيون.وأول جامعة عربية وردت في التصنيف كانت جامعة الملك عبد العزيز السعودية وجاءت في المرتبة بين 101 و150 على غرار الجامعة العبرية في القدس، ومعهد وايزمان للعلوم الإسرائيليين. فيما حلّت جامعة القاهرة في المرتبة بين 301 و400 على غرار جامعة طهران.وفي المرتبة بين 401 و500 نجد جامعتين إسرائيليتين هما جامعة بار إيلان وجامعة بن غوريون في النقب، في نفس مرتبة جامعة اسطنبول التركية وجامعة شريف للتكنولوجيا في إيران وجامعة طهران للدراسات الطبية.أما في المرتبية بين 501 و600 فقد جاءت من منطقة الشرق الأوسط، جامعة أمير كبير وجامعة تربية مدرس الإيرانية. بينما تظهر الجامعة الأميركية في بيروت في المرتبة بين 601 و700 في التصنيف، في نفس خانة جامعة حيفا الإسرائيلية وجامعة سجاد وجامعة الشهيد بهشتي في إيران.كما ورد في التصنيف لأفضل ألف جامعة في العالم، بين المرتبة 801 والألف، أربع جامعات إيرانية أخرى وثلاث جامعات تركية.وبقيت جامعة ستانفورد وجامعة كامبريدج في المركزين الثاني والثالث على التوالي في التصنيف. وأفضل 10 جامعات أخرى هي معهد ماساتشوتس للتكنولوجيا MIT وجامعات بيركلي Berkeley وبرينستون Princeton وأكسفورد Oxford وكاتليتش Caltech و Chicago. ف