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على غرار غالاكسي نوت.. "آيفون" المقبل بـ"خاصية جديدة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت تقارير تقنية، أن هواتف "آيفون" القادمة ستأتي مزودة بقلم صغير يجري وضعه على الجهة الخلفية من الغطاء، وهذا الأمر من شأنه أن يتيح تجربة جديدة لمستخدمي أجهزة "أبل".



وأورد موقع "ديجتال ترندس"، أن شركة "أوليكسار" هي التي صنعت غطاء الهاتف وخصصت مكانا للاحتفاظ بالقلم، لأن أجهزة "آيفون" لا تعمل مع قلم أبل الحالي.


وفي أغسطس الماضي، تحدثت بعض الشائعات عن إضافة القلم إلى آيفون، لكن الخبراء توقعوا هذا الأمر في عدة مواسم دون أن يحدث.


والمثير للانتباه في القلم المحتمل لآيفون هو أنه سيكون صغيرا من حيث الطول، أي أنه لن يُطرح على غرار "قلم أبل" الحالي.


وقلم أبل الحالي يصل طولا من 6.9 إنشات، بينما يبلغ طول هاتف "آيفون إكس إس ماكس"، طولا قدره 6.2 إنشات، وهذا يعني عدم وجود تناسب بين الاثنين.


ورجح الخبراء أن يجري طرح القلم من "أبل"، بطول يراوح 5 إنشات، أي أنه سيكون أطول من قلم سامسونغ غالاكسي نوت الذي يصل إلى 4.2 إنشات.




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