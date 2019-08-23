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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن تطور جديد في مفاوضات رحيل البرازيلي نيمار...
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكن القدم، اليوم ، رسميا عن توقيع لاعبه، أليكس...
قال البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، إن المنافسة مع ليونيل ميسي، مهاجم...
نفى باريس سان جيرمان، تعرضه لأي ضغوط، لبيع نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا هذا...
لم ينجح مسؤولو ريال مدريد الإسباني في إغراء نادي باريس سان جيرمان وإقناعه بالتخلي...
فجرت صحيفة "ماركا" مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانها أن الكوستاريكي، كيلور نافاس،...
مع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات، بدأت تتضح ملامح "صفقة ضخمة" في الأفق، بين عملاقي...
يعارض مسئولو باريس سان جيرمان، طلب مدرب الفريق، توماس توخيل، بشأن اللاعب...
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موعد الإعلان عن شعار نهائيات بطولة كأس...
يبدو أن مسلسل مستقبل نيمار دا سيلفا مع باريس سان جيرمان، قد وصل لآخر حلقاته، إذ...