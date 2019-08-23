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رونالدو يعلق على حرائق "رئة الأرض"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ساهم نجم الكرة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الجمعة، في جهود التوعية بقضايا البيئة، من خلال تغريدة شدد فيها على ضرورة حماية كوكب الأرض من الحرائق التي تلتهم الغابات.



وكتب رونالدو على تويتر "غابات الأمازون المطيرة تنتج أكثر من 20 في المئة من الأكسجين في العالم، وهي تحترق على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية. إنها مسؤوليتنا للمساعدة في إنقاذ كوكبنا".


وحظيت تغريدة لاعب يوفنتوس الإيطالي، بإشادة واسعة ووصل عدد المعجبين بها إلى ربع مليون مستخدم، خلال فترة وجيزة.


وقال معلقون إنه من الجميل أن يستغل نجوم الكرة الكبار شهرتهم الواسعة حتى ينشروا الوعي وسط الناس بشأن قضايا البيئة الملحة.


وسجلت حرائق غابات الأمازون المطيرة رقما قياسيا هذا العام، وسط تحذيرات من تداعيات الأمر على بيئة الأرض.


وأوضح مركز أبحاث الفضاء البرازيلي أنه أحصى وجود 72 ألف حريق في الغابات الشاسعة التي يقع الجزء الأكبر منها في البرازيل، على ما أوردت "سكاي نيوز"، الأربعاء.




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