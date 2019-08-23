تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-23 13:30:15 العرب يغيبون عن قائمة أفضل 100 جامعة في العالم |  2019-08-23 13:24:32 "أمر عسكري" من بوتن للرد على تجربة الصاروخ الأميركي |  2019-08-23 10:55:11 مقتل شابة واصابة شخصين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة شمالي رام الله |  2019-08-23 10:24:56 حيفا: حريق في مقبرة الاستقلال التحتى والشرطة تعتقل مشتبها |  2019-08-23 10:18:48 السفير العمادي يصل قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون |  2019-08-23 09:37:23 وفقا لاخر استطلاع - المشتركة 11 مقعدا اليمين 57 مقعدا واليسار الوسط 53 مقعدا واسرائيل بيتنا 10 مقاعد |  2019-08-23 08:10:08 اصابة شاب بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في طوبا زنغرية |  2019-08-23 07:26:19 ترامب: ما من رئيس أمريكي ساعد إسرائيل بقدر ما فعلت |  2019-08-23 07:22:06 الطقس: أجواء حارة..وارتفاع على درجات الحرارة |  2019-08-23 00:00:01 نتنياهو يؤكد ان إسرائيل تعمل في العراق |  2019-08-22 22:34:24 الناصرة:وفاة الشاب يسري طلوزة بائع الترمس الشهير |  2019-08-22 20:00:26 سماء حالكة |  2019-08-22 19:30:07 المحامي زكي كمال ل»الصنارة»:جوهر الانتخابات القادمة هو قضية الدين والدولة بكافة ابعادها وليس القضايا الأمنية والأيديولوجية |  2019-08-22 17:59:26 اصابة خطيرة لفتاة جراء اصطدام قارب في بحيرة طبريا |  2019-08-22 17:55:16 الأمين العام للحزب الشيوعي عادل عامر: الدخول لائتلاف حكومي غير وارد بتاتا |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

"أمر عسكري" من بوتن للرد على تجربة الصاروخ الأميركي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الجمعة، الجيش باتخاذ تدابير ردا على الاختبار الصاروخي الأميركي متوسط المدى، وذلك بعد أسابيع من انسحابها من معاهدة الحد من الأسلحة النووية الموقعة مع موسكو.



وذكر الكرملين أن بوتن أمر الوزارات المختلفة بتحليل التهديد، الذي يمثله الصاروخ الأميركي الجديد، لكنه قال إن "روسيا لا تريد الانجراف لسباق تسلح".


وقال بوتن: "حديث واشنطن عن نشر صواريخ جديدة بمنطقة آسيا والمحيط الهادي يؤثر على مصالحنا الأساسية لقربها من حدودنا".


وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في وقت سابق، أن الجيش أجرى تجربة تحليق لطراز من الصواريخ، كان محظورا منذ أكثر من 30 عاما.


وقالت الوزارة إنها أجرت تجربة على نسخة معدلة للصاروخ "كروز توماهوك" البحري، لكنه يطلق برا، مشيرة إلى أنه كان مسلحا برأس حربية تقليدية وليست نووية.




كلمات متعلقة

"أمر, عسكري", من, بوتن, للرد, على, تجربة, الصاروخ, الأميركي,

تابعونــا

العرب يغيبون عن قائمة أفضل 100 جامعة في العالم العرب يغيبون عن قائمة أفضل 100 جامعة في العالم 2019-08-23 | 13:30:15

صدر قبل أسبوع التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم (ARWU) لعام 2019 من قبل مؤسسة شانغهاي...

السفير العمادي يصل قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون السفير العمادي يصل قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون 2019-08-23 | 10:18:48

وصل رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي، الليلة، إلى القطاع...

ترامب: ما من رئيس أمريكي ساعد إسرائيل بقدر ما فعلت ترامب: ما من رئيس أمريكي ساعد إسرائيل بقدر ما فعلت 2019-08-23 | 07:26:19

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ما من رئيس أمريكي آخر ساعد إسرائيل بقدر ما فعل...

نتنياهو يؤكد ان إسرائيل تعمل في العراق نتنياهو يؤكد ان إسرائيل تعمل في العراق 2019-08-23 | 00:00:01

أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، أن إسرائيل تعمل في العراق...

7 من الفلسطينيين يترشحون لانتخابات البلديات بالنرويج 7 من الفلسطينيين يترشحون لانتخابات البلديات بالنرويج 2019-08-22 | 14:21:37

ارتفع عدد المرشحين في مملكة النرويج الى 7 فلسطينيين للترشح لانتخابات البلديات...

ترامب: أنا "الشخص المختار" لمواجهة الصين وهذا قدري ترامب: أنا "الشخص المختار" لمواجهة الصين وهذا قدري 2019-08-22 | 13:53:04

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نفسه "الشخص المختار" وهو يدافع عن حربه...

رئة الارض تحترق - اتساع رقعة الحرائق المستعرة في غابات الأمازون رئة الارض تحترق - اتساع رقعة الحرائق المستعرة في غابات الأمازون 2019-08-22 | 13:51:49

اتسعت رقعة الحرائق المستعرة في غابات الأمازون، التي تعتبر "رئة الأرض"، إلى درجة أن...

من العام المقبل.. بطاقة حج ذكية تغني عن جواز السفر من العام المقبل.. بطاقة حج ذكية تغني عن جواز السفر 2019-08-22 | 10:40:23

ما أن اختتمت السعودية موسم الجح الحالي، حتى بدأت بالإعداد للموسم المقبل، وبطريقة...

ذا روك الأعلى أجرا - جنى 89.4 مليون دولار خلال عام واحد ذا روك الأعلى أجرا - جنى 89.4 مليون دولار خلال عام واحد 2019-08-22 | 10:34:32

أفادت مجلة "فوربس" الأميركية ، بأن نجم أفلام الأكشن دواين جونسون "ذا روك"، تصدر...

طهران تكشف عن منظومة صاروخية جديدة للدفاع الجوي طهران تكشف عن منظومة صاروخية جديدة للدفاع الجوي 2019-08-22 | 10:33:08

كشفت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الخميس، عن منظومة "باور 373" الصاروخية الجديدة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع عبد مصطفى ابو قويدر ابنه نجله يوسف اب ابنه فتاة شاب وطفل عرب النقب حادث طرق مروع الجنوب اسعاف شرطة شاهدوا تساقط خفيف ثلوج القدس رام الله بدء امطر يذوبسخنين مسيرة تكبيرات عيد الفطر مشاركة اجواء احتفالية مدينة اهالي كرم مشعور يقود هرتسليا فوز اوروبي ابناء مكابي الناصرة اللاعب مكابي تل ابيب كرة سلة دوري احتراق محل اراجيل قرية مجد الكروم اضرار جسيمة دون اصابات اطفاء اخماد ابو ديس مجند محاولة طعن حاجز اطلاق النار فلسطيني الشرطة عناصر الامن القدس الحاجة ام شاكر ايوب من مجد الكروم تحتفل بعيد ميلادها 102 عامارصاصة طائشة ام الفحم سيارة اطفال داخلها شارع القدس دون اصابات الشرطة تحقيق مؤتمر جراحة العظام مستشفى الناصرة الانجليزي واسعة مشاركة اطباء لجنة اولياء امور الطلاب الطيرة استدعاء مروان عبد الحي التحقيق أطلاق النار على معلمة مكابي اخاء الناصرة مباراة يلاقي نتسيرت عيليت غدا الجمعة ستاد عيلوط مباراة ديربي بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين مصرع الشاب محمد بشوتي مجد الكروم حادث طرق تراكتورون سيارة خصوصية محاولة دهس جنود قرية شعب مفرق سيارة خصوصية القدس الاقصى مظاهرة قرية نحف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com