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إصابة 3 اشخاص بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة غرب رام الله



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اصيب  ثلاثة مواطنين يهود ، صباح اليوم، بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة قرب مستوطنة "دولف" غرب رام الله.



وافيد ان أن المصابين الثلاثة أصيبوا بجروح خطيرة، وأحدهم وصفت حالته بالحرجة.


وذكرت شهود عيان في المنطقة أن عدد من سيارات الإسعاف الإسرائيلية حضرت للمكان لنقل المصابين، فيما أغلق الجيش المكان.




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