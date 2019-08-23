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أمل حجازي ترد على منتقدي تصويرها مناسك الحج



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طالت الفنانة اللبنانية المعتزلة ​أمل حجازي​ انتقادات واسعة من بعض محبيها بسبب نشرها توثيقها لقيامها بأداء مناسك الحج ناشرة مقاطع فيديو  وصور من داخل الحرم المكي، واعتبر البعض أنها غالت في الأمر إلى حد التباهي، ما استدعى من أمل رداً بالفيديو بعد عودتها من الأراضي المقدسة وإنهائها فريضة الحج علقت فيه على انتقادات الجمهور موضحة أن نشر الصور والفيديوهات  لم يأتِ في سياق التباهي أو الاستعراض وإنّما لمشاركة اللحظات المقدسة، حيث قالت فيه :




"بالنسبة للانتقادات التي وُجهت لي بسبب تصويري للحج والطواف، فأنا أحببت مشاركة الشعائر مع المحبين معبرة عن فرحتي بهذه الشعائر العظيمة، والكثير من الناس يتمنون أن يذهبوا للحج فأحببت أن أشجعهم على أداء فريضة الحج، وكل شخص عنده تعليق سلبي يخليه بنفسه لأن الإيمان في القلب".


وأرفقت أمل الفيديو بتعليق كتبت فيه آية من القرآن الكريم يليها كلمات عبرت فيها عن سعادتها لإنهائها الفريضة :"وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ صدق الله العظيم، الشكر لله على إتمام فريضة الحج والرجوع الى ديارنا سالمين، حج مبرور وسعي مشكور للجميع"




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