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هندي طلّق زوجته بالثلاثة لرفضها مضغ “العلكة”



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وصفت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، الواقعة بأنها “القشة التي قصمت ظهر البعير”؛ حين قام زوج هندي بتطليق زوجته لرفضها مضغ قطعة “علكة” قدّمها لها في المحكمة؛ ليصبح بعدها مهددًا بالسجن.



وحسب الصحيفة: كان الزوج “سيد رشيد” وزوجته “سيمي” (30 عامًا) على خلاف دائم منذ تزوجا في 2009م؛ بسبب مضايقة الزوج المستمرة لزوجته؛ لأنه يرغب في استرداد المهر الذي قدّمه عندما تزوجا، ومعروف أن الزوجة هي من تقدم المهر في الهند.
 
ونقلت الصحيفة البريطانية عن وسائل إعلام محلية، أن واقعة الطلاق حدثت عندما كان الزوجان داخل المحكمة المدنية بمدينة لكنو بولاية أوتار براديش في الهند، لمتابعة قضية تَقَدمت بها الزوجة “سيمي” ضد زوجها؛ بسبب مضايقته المستمرة لها.وبينما كانت الزوجة تتحدث مع محاميها، قبل بدء جلسة الاستماع؛ فاجأها زوجها بتقديمه العلكة إليها طالبًا منها مضغها، وعندما رفضت استشاط غضبًا، وقام بتطليقها ثلاثة.



والأغرب في واقعة الطلاق ليست “العلكة”؛ بل السجن الذي يهدد الزوج، بعدما أقر البرلمان الهندي في شهر يوليو الماضي مشروع قانون يحظر الطلاق بالثلاثة، ويجعله جريمة جنائية يعاقب من يرتكبها بالسجن ثلاث سنوات.




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