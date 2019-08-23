برشلونة, يدفع, بكارت, مشاغب, في, مفاوضات, نيمار,

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن تطور جديد في مفاوضات رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن سان جيرمان وضع لبرشلونة حدًا أقصى على مستوى التوقيت، من أجل إرسال عرض جديد بشأن ضم نيمار.وأشارت إلى أن البارسا يجب أن يقدم إغراءات جديدة للنادي الباريسي قبل ظهر اليوم، مؤكدة أنه قد يتم إدراج الفرنسي عثمان ديمبلي في الصفقة.وجاء ذلك رغم أن عثمان ديمبلي، سبق وأعلن أنه لا يريد الرحيل عن صفوف برشلونة هذا الصيف.وأوضحت أن برشلونة ينتظر خروج نيمار في تصريحات علنية لتأكيد رغبته في العودة إلى الكامب نو، لكن لا يزال اللاعب يرفض هذه المخاطرة التي ستحرمه من الانتقال إلى أي فريق آخر حال فشل مفاوضات البارسا مع سان جيرمان.يذكر أن عثمان ديمبلي عاد إلى سلوكه غير المنضبط مع برشلونة، حيث تجاهل الخضوع لفحوصات طبية في الموعد المحدد بعد تعرضه للإصابة مؤخرًا.