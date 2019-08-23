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حيفا: حريق في مقبرة الاستقلال التحتى والشرطة تعتقل مشتبها



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق





قالت هيئة متولي أوقاف حيفا إن مجهولون أقدموا فجر اليوم الجمعة على اشعال النيران في ساحة قريبة من مقبرة الاستقلال “التحتى” بمدينة حيفا .


وأفادت الهيئة أن أحد أعضاء متولي وقف الاستقلال تزامن حضوره في المكان مع تواجد سيارة تابعة للشرطة فسأله عن تفاصيل الحريق في المقبرة فلم يبدِ استعدادا للتعاون، بحسب بيان الهيئة.

وأضافت أن “أحد الاخوة أخبرنا أن الشرطة قالت له إنها اعتقلت شخصا من القدس تواجد بالقرب من مقبرة الاستقلال".




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