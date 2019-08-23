حيفا:, حريق, في, مقبرة, الاستقلال, التحتى, والشرطة, تعتقل, مشتبها,

كلمات متعلقةحيفا:, حريق, في, مقبرة, الاستقلال, التحتى, والشرطة, تعتقل, مشتبها,
اصيب ثلاثة مواطنين يهود ، صباح اليوم، بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة قرب مستوطنة...
أشار استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة معاريف صباح اليوم الى ان لو أجريت الانتخابات...
اصيب فجر اليوم الجمعة شاب 26 عاما باصابات وصفت بالخطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار قرب...
الجمعة 2019/08/23: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة...
توفي في مدينة الناصرة مساء الخميس الشاب يسري طلوزة بائع الترمس الشهير في شارع...
هذا التوجه يعني تحويل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من صراع قومي تاريخي وصراع على...
أصيبت فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً من القدس واخرى تبلغ من العمر 13 عاماً بجراح متوسطة...
عمم الأمين العام للحزب الشيوعي الرفيق عادل عامر بيانا على وسائل الإعلام جاء فيه:...
قال رئيس حزب كاحول لفان بيني غانتس إن المواطنين العرب هم جزء لا يتجزأ من المجتمع...
طالب اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في بيان صحفي صدر من رام الله عصر اليوم...