السفير, العمادي, يصل, قطاع, غزة, عبر, حاجز, بيت, حانون,

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ما من رئيس أمريكي آخر ساعد إسرائيل بقدر ما فعل...
أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، أن إسرائيل تعمل في العراق...
ارتفع عدد المرشحين في مملكة النرويج الى 7 فلسطينيين للترشح لانتخابات البلديات...
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نفسه "الشخص المختار" وهو يدافع عن حربه...
اتسعت رقعة الحرائق المستعرة في غابات الأمازون، التي تعتبر "رئة الأرض"، إلى درجة أن...
ما أن اختتمت السعودية موسم الجح الحالي، حتى بدأت بالإعداد للموسم المقبل، وبطريقة...
أفادت مجلة "فوربس" الأميركية ، بأن نجم أفلام الأكشن دواين جونسون "ذا روك"، تصدر...
كشفت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الخميس، عن منظومة "باور 373" الصاروخية الجديدة...
أكد الملك الأردني عبدالله الثاني، ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام عادل ودائم...
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ، أنها ستزيل الحد القانوني لمدة احتجاز...