السفير, العمادي, يصل, قطاع, غزة, عبر, حاجز, بيت, حانون,

وأوضحت المصادر أن السقير العمادي قد غزة للاطلاع على آخر تطورات المشاريع التي تمولها قطر في غزة، بالإضافة إلى بحث آخر التطورات الميدانية الأخيرة.

وصل رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي، الليلة، إلى القطاع عبر حاجز بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة.

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