وفقا لاخر استطلاع - المشتركة 11 مقعدا اليمين 57 مقعدا واليسار الوسط 53 مقعدا واسرائيل بيتنا 10 مقاعد

أشار استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة معاريف صباح اليوم الى ان لو أجريت الانتخابات في هذه الأيام لحصلت كتل معسكر اليمين على 57 مقعدا نيابيا ومعسكر اليسار على 53 مقعدا، في حين حصل حزب إسرائيل بيتنا على 10 مقاعد .

وقال 23% من المستطلعة اراؤهم انهم ينوون التصويت لصالح حزب اخر عما صوتوا اليه في الانتخابات الأخيرة، بينما اكد 60% منهم ان تصويتهم لن يتغير.وهذه نتائج الاستكلاع الكاملة :الليكود 32 مقعداكاحول لافان 30القائمة المشتركة 11يمينا 10شاس 8يهدوت هتوراة 7المعسكر الديمقراطي 7العمل - غيشر 5اما حزب عوتسما يهوديت اليميني المتطرف فلن يجتاز نسبة الحسم بحسب الاستطلاعويستدل من نتائج الاستطلاع ان حزب اسرائيل بيتنا برئاسة افغدور ليبرمان لا يزال يشكل بيضة القبان اذ لا يمكن لاي معسكر تشكيل حكومة دون اشراكه .