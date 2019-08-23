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وفقا لاخر استطلاع - المشتركة 11 مقعدا اليمين 57 مقعدا واليسار الوسط 53 مقعدا واسرائيل بيتنا 10 مقاعد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أشار استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة معاريف صباح اليوم الى ان لو أجريت الانتخابات في هذه الأيام لحصلت كتل معسكر اليمين على 57 مقعدا نيابيا ومعسكر اليسار على 53 مقعدا، في حين حصل حزب إسرائيل بيتنا على 10 مقاعد .


وقال 23% من المستطلعة اراؤهم انهم ينوون التصويت لصالح حزب اخر عما صوتوا اليه في الانتخابات الأخيرة، بينما اكد 60% منهم ان تصويتهم لن يتغير.وهذه نتائج الاستكلاع الكاملة :

الليكود 32 مقعدا 

كاحول لافان 30

القائمة المشتركة 11 

يمينا 10 

شاس 8 

يهدوت هتوراة 7 

المعسكر الديمقراطي 7

العمل - غيشر 5 

اما حزب عوتسما يهوديت اليميني المتطرف فلن يجتاز نسبة الحسم بحسب الاستطلاع 


ويستدل من نتائج الاستطلاع ان حزب اسرائيل بيتنا برئاسة افغدور ليبرمان لا يزال يشكل بيضة القبان اذ لا يمكن لاي معسكر تشكيل حكومة دون اشراكه .




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