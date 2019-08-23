أول, ظهور, لـ, إليسا, بعد, قرار, اعتزالها, الغناء,

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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نادين نسيب...
علقت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر ضده بالحبس لامتناعه...
احتفلت مصممة الأزياء داليدا عياش بعيد ميلاد زوجها، النجم اللبناني رامي عياش،...
أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا ضخما بسلطنة عمان ضمن مهرجان صلالة...
نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة قديمة...
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة...
خلف إعلان إليسا، الاثنين، قرار اعتزالها العالم الفني صدمة وسط جمهورها ومتابعيها،...
عمل غنائي جديد يجتمع به سمو الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد وسعادة الفنان حسين...
أعلنت الفنانة هيفاء وهبي الأسباب التي دفعت الفنانة إليسا إلى الاعتزال، وذلك إثر...
رد النجم كاظم الساهر على الشكوك والتساؤلات التي انتشرت في الفترة السابقة حول...