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أول ظهور لـ إليسا بعد قرار اعتزالها الغناء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شاركت الفنانة المصرية إليسا، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة حديثة لها من عطلتها التي تقضيها في الوقت الحالي بلندن.



إليسا، ظهرت في الصورة وهي تعطي ظهرها للكاميرا، ويعد هذا هو أول ظهور لها بعد إعلان قرار اعتزالها الغناء.
 
الفنانة اللبنانية قالت في بيان اعتزالها الغناء و الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “أجهز ألبومي الجديد بالكثير من الحب والمشاعر، لأنه سيكون الأخير في مسيرتي المهنية، إنني أعلن ذلك بقلب متعب ولكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا. لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الآن”.


وأثار خبر اعتزال إليسا للغناء حالة صدمة كبيرة لجمهورها بالإضافة لعدد كبير من نجوم الفن والغناء حتى الذين لم تجمعهم بها علاقة وحاول الجميع إقناعها بالعدول عن قرارها والعودة لعالم الغناء من جديد.


على الرغم من الجدية الواضحة في بيان إليسا إلا أن البعض اتهمها بأنه دعاية رخيصة لألبومها المقبل وهو الفنان أحمد شامي، ووصفت الفنانة نيكول سابا الأمر بالتطبيل.




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