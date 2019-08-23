تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-23 10:55:11 إصابة 3 اشخاص بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة غرب رام الله |  2019-08-23 10:24:56 حيفا: حريق في مقبرة الاستقلال التحتى والشرطة تعتقل مشتبها |  2019-08-23 10:18:48 السفير العمادي يصل قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون |  2019-08-23 09:37:23 وفقا لاخر استطلاع - المشتركة 11 مقعدا اليمين 57 مقعدا واليسار الوسط 53 مقعدا واسرائيل بيتنا 10 مقاعد |  2019-08-23 08:10:08 اصابة شاب بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في طوبا زنغرية |  2019-08-23 07:26:19 ترامب: ما من رئيس أمريكي ساعد إسرائيل بقدر ما فعلت |  2019-08-23 07:22:06 الطقس: أجواء حارة..وارتفاع على درجات الحرارة |  2019-08-23 00:00:01 نتنياهو يؤكد ان إسرائيل تعمل في العراق |  2019-08-22 22:34:24 الناصرة:وفاة الشاب يسري طلوزة بائع الترمس الشهير |  2019-08-22 20:00:26 سماء حالكة |  2019-08-22 19:30:07 المحامي زكي كمال ل»الصنارة»:جوهر الانتخابات القادمة هو قضية الدين والدولة بكافة ابعادها وليس القضايا الأمنية والأيديولوجية |  2019-08-22 17:59:26 اصابة خطيرة لفتاة جراء اصطدام قارب في بحيرة طبريا |  2019-08-22 17:55:16 الأمين العام للحزب الشيوعي عادل عامر: الدخول لائتلاف حكومي غير وارد بتاتا |  2019-08-22 17:52:30 هذه الاضطرابات يسببها نقص فيتامين "D" لدى الأطفال |  2019-08-22 17:51:01 رونالدو: ميسي جعلني أفضل.. وفوزه بالبطولات يستفزني |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مفاهيم خاطئة .. أطعمة "صحية" تضر أكثر مما تنفع!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يحذر علماء في هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA) من أن تناول الكثير من بذور الكتان، وهي غذاء صحي شائع، يمكن أن يسبب تسمما خفيفا بأملاح حمض سيانيد الهيدروجين HCN.



وتعد بذور الكتان غنية بالألياف والأحماض الدهنية "أوميغا 3" والمغذيات الدقيقة، وهي الحل الأمثل لمدمني اللياقة البدنية. ولكن البذور تحتوي أيضا على مركب يسمى amygdalin، يمكنه إنتاج غاز السيانيد أثناء هضمه.


وكشفت هيئة EFSA أن تناول 3 ملاعق صغيرة فقط من بذور الكتان، يمكن أن يسبب المرض لدى البالغين، وقد تؤدي إلى تلف طويل الأجل بما في ذلك المشكلات العصبية. ومع ذلك، فإن معدي الدراسة يعترفون بأن أبحاثهم متحفظة قليلا، ومن المرجح أن تبالغ في بيان المخاطر المحتملة في تقييم مخاطر "أسوأ سيناريو" في النهاية.
- ما الأطعمة المثيرة للاهتمام الأخرى، التي يمكن أن تسبب أذى أكثر من النفع؟


1- وجبة الجرانولا


تتكون الوجبة الصحية الشائعة من حبوب الشوفان المسحوقة والمكسرات والعسل، أو محلى آخر مثل السكر البني. وتبين أنها كمعظم السلع التي يجري شراؤها من المتاجر، مليئة بالدهون والسكر وأنواع مختلفة من الفواكه المجففة، وكذلك رقائق الشوكولاتة لجعلها أكثر قبولا ولكنها غير صحية.


2- شراب الأغاف


يشيد الكثيرون بشراب الأغاف "الصبار" كبديل صحي للسكر والعسل، ولكنه يحتوي على كمية من الفركتوز تتراوح بين 50 إلى 90% من الفركتوز الموجود في السكر الأبيض. وهذا يمكن أن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين على المدى الطويل، بالإضافة إلى تراكم الدهون في البطن وزيادة خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية.


3- حليب الصويا/البروتين


يمكن أن يكون من الصعب بالنسبة للكثير من عشاق حليب الصويا معرفة أنه يفتقر إلى الإنزيمات اللازمة لهضمه بشكل صحيح. وهذا يمكن أن يؤدي إلى المعاناة من الغازات والانتفاخ، وغيرها من المشكلات المعوية المتنوعة، والتي رُبط بعضها بأشكال مختلفة من السرطان وأمراض الكلى والغدة الدرقية والتليف الكيسي.


4- عصير الفواكه


يمكن القول إن عصير الفواكه المتاح في المتاجر، بالكاد يحوي مواد مغذية طبيعية مع كميات جنونية من السكر.


5- المحليات الصناعية


يمكن أن تسبب المحليات الصناعية البديلة المستخدمة لإبعاد الناس عن السكر، الإصابة بمرض السكري بالإضافة إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وحتى أورام الدماغ.




كلمات متعلقة

مفاهيم, خاطئة, .., أطعمة, "صحية", تضر, أكثر, مما, تنفع!,

تابعونــا

هذه الاضطرابات يسببها نقص فيتامين "D" لدى الأطفال هذه الاضطرابات يسببها نقص فيتامين "D" لدى الأطفال 2019-08-22 | 17:52:30

أظهرت دراسة أميريكية حديثة، أن نقص مستويات فيتامين "D" في مرحلة الطفولة المتوسطة،...

اختبار دم جديد يتنبأ بالوفاة خلال 10 أعوام اختبار دم جديد يتنبأ بالوفاة خلال 10 أعوام 2019-08-22 | 14:03:42

كشف علماء في ألمانيا عن 14 علامة بيولوجية في الدم يمكن التنبؤ من خلالها بالوفاة...

اكتشاف مذهل يحمل الأمل لعلاج مرض لا شفاء منه اكتشاف مذهل يحمل الأمل لعلاج مرض لا شفاء منه 2019-08-22 | 11:47:54

قال علماء إنهم اكتشفوا طريقة لإيقاف تراكم البروتين السام في الدماغ، والذي يعد...

حتى "غسيل الصحون".. يمكن أن يطيل العمر حتى "غسيل الصحون".. يمكن أن يطيل العمر 2019-08-22 | 10:41:49

دعمت دراسة حديثة مثلا يقول "في الحركة بركة" وكشفت أنه يمكن للبالغين من كبار السن...

أعراض مرضية قريبة من القلب ولا علاقة لها به أعراض مرضية قريبة من القلب ولا علاقة لها به 2019-08-21 | 14:13:05

يعتقد الإنسان أن قلبه يؤلمه كلما شعر بألم في الجهة اليسرى العليا من صدره. ولكن في...

البطاطس: فوائد عظيمة.. تعزز صحة القلب وتحمي العظام البطاطس: فوائد عظيمة.. تعزز صحة القلب وتحمي العظام 2019-08-21 | 12:00:50

تعد البطاطس من أكثر الخضراوات انتشارا حول العالم وحضورا في موائد الطعام، بفضل...

الأرق يهدد حياتنا بأمراض قاتلة الأرق يهدد حياتنا بأمراض قاتلة 2019-08-21 | 11:00:26

وجد باحثون في معهد Karolinska بالسويد أن الأرق يمكن أن يعرّض الأفراد لخطر الإصابة...

إضافة هذه المادة إلى المياه تهدد ذكاء الأطفال! إضافة هذه المادة إلى المياه تهدد ذكاء الأطفال! 2019-08-20 | 18:44:50

توصلت دراسة حديثة إلى أن الفلور الموجود في مياه الصنابير في بعض البلدان قد يؤثر...

هذا ما تحتويه 5 حبات من الزيتون المملح هذا ما تحتويه 5 حبات من الزيتون المملح 2019-08-20 | 15:02:53

حذّر خبراء الصحة العامة في بريطانيا من الإفراط في تناول الزيتون المخلل، قائلين إن...

الثوم تحت الوسادة يحل مشكلات صحية عديدة !!! الثوم تحت الوسادة يحل مشكلات صحية عديدة !!! 2019-08-20 | 13:00:37

منذ القدم كان الإنسان يضع فصا من الثوم تحت وسادته عند النوم ليلا، لأنه يشكل حلا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بث مباشر :بوروسيا دورتموند و ليفربولالشيخ زيدان عابد اسراء الشابة الناصرة اطلاق نار العفولة محطة الحافلات وسام قسوم زبيدات قبل عام زوجته صابرين الانضمام داعش صفوف برفقة اولادهم الثلاثة مسجد حسن بيك يافا تعليق علم اسرائيل مدخل مجهولون رفع شرطة اصابة خطيرة متوسطة حادث طرق مروع شاحنة سيارة قرب عبلين قرية اسعاف شرطةتمديد اعتقال مشتبه نشأت ملحم مساعدة شاب عرعره عملي تل ابيب اصابة رجل طوبا زنغرية قرية بالغة جراء اطلاق نار الشرطة مستشفى الدكتور المجالي عبد السلام المحامي زكي كمال دار المعلمين رئيس الوزراء الاردني الاسبق شيف شرف عيلوط اعلاق شارع اطارات الشرطة مواجهات قريةرهط مصرع براء الشربجي ناهض شابة متأثرة جراحها اصابة حريق بيت امطار تغمر غرق سيارات شوارع مياه مركز البلاد حادث طرق اصابتان متوسطتان سيارة طاقم حيان الطبي الشرطة مستشفى ابراهيم ملحم عرعرة طفل محمد بعد انتظار 10 سنوات يرزق يرزقان عكا احتيال فيسبوك نساء المركز سرقة مبالغ كبيرة هدم بيت طابقين عرابة قرية سعيد ابراهيم خطيب اعتقال شابين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com