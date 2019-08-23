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اصابة شاب بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في طوبا زنغرية



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب فجر اليوم الجمعة شاب 26 عاما باصابات وصفت بالخطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار قرب الملعب البلدي في بلدة طوبا زنغرية .


وتم نقل المصاب الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك .
 
وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. 




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