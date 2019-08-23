ترامب:, ما, من, رئيس, أمريكي, ساعد, إسرائيل, بقدر, ما, فعلت,

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ما من رئيس أمريكي آخر ساعد إسرائيل بقدر ما فعل هو، وذلك في معرض رده على سؤال عن قوله إن اليهود الأمريكيين الذين يصوتون للحزب الديمقراطي هم "عديمو الولاء"، في تصريح اعتبره البعض معاديا للسامية.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مطول عقده بصورة مرتجلة أمام البيت الأبيض "أنا مسؤول عن أشياء عظيمة لإسرائيل"، وذلك ردا على مراسل سأله عن تصريحه بشأن "ولاء" الناخبين اليهود الأمريكيين وبالتحديد عما إذا لم يكن ما قاله إحدى "الصور النمطية الشهيرة لمعاداة السامية".وكان ترامب قد قال أمام الصحافيين في المكتب البيضاوي مساء الثلاثاء "أعتقد أن أي يهودي يصوت لديمقراطي، أعتقد أن ذلك يظهر إما افتقادا كاملا للمعرفة أو عدم ولاء منقطع النظير". وأثار هذا التصريح انتقادات لاذعة من جماعات مناهضة لمعاداة السامية ومن برلمانيين ديمقراطيين أيضا.