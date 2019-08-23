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الطقس: أجواء حارة..وارتفاع على درجات الحرارة



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الجمعة 2019/08/23: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف  ارتفاع الموج .



السبت 2019/08/24: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.




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