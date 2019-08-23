الطقس:, أجواء, حارة..وارتفاع, على, درجات, الحرارة,

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توفي في مدينة الناصرة مساء الخميس الشاب يسري طلوزة بائع الترمس الشهير في شارع...
هذا التوجه يعني تحويل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من صراع قومي تاريخي وصراع على...
أصيبت فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً من القدس واخرى تبلغ من العمر 13 عاماً بجراح متوسطة...
عمم الأمين العام للحزب الشيوعي الرفيق عادل عامر بيانا على وسائل الإعلام جاء فيه:...
قال رئيس حزب كاحول لفان بيني غانتس إن المواطنين العرب هم جزء لا يتجزأ من المجتمع...
طالب اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في بيان صحفي صدر من رام الله عصر اليوم...
لا تزال المحكمة العليا تنظر بهيئة تضم تسعة قضاة وفي طليعتهم رئيس المحكمة القاضية...
التقى رئيس بلدية أم الفحم د.سمير صبحي اليوم الخميس 22.8.2019 مع تامر نفار بحضور...
اعلنت الشرطة في ام الفحم اليوم الخميس اننه تقرر الغاء حفل الفنان تامر نفار المقرر...
لقي جبر عطالله 45 عاما من كفركنا , مصرعه اليوم الخميس بعد ان علق اسفل مؤخرة شاحنة في...