نتنياهو يؤكد ان إسرائيل تعمل في العراق

أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، أن إسرائيل تعمل في العراق وقال "إيران تقيم بناء في العراق واليمن وسوريا ولبنان، ونحن نعمل ضدها في العراق وفي العديد من القطاعات الأخرى، بما في ذلك الأراضي السورية".وأضاف نتنياهو خلال تصريحات لـ قناة 9 الاسرائيلية إنه "منح حرية التصرف وأمر قوات الأمن بإحباط مخططات إيران".وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي كشف في حديث للميادين، الأربعاء الماضي، أنه بات معلوماً أن الكثير من الاعتداءات على أهداف في العراق قد نفذت من قبل الطائرات الإسرائيلية، بما فيها الاعتداءان على معسكر آمرلي ومعسكر صقر، مؤكداً أن الأدلة تشير بهذا الاتجاه.ورأى رئيس تجمع السند الوطني في العراق أحمد الأسدي أن دخول "إسرائيل" المجال الجوي العراقي هو إعلان حرب، مؤكداً أن حلقات التآمر على الحشد، وما يمثل من رسالة في المقاومة والممانعة تظهر بقوة وتتحرك بالشدة نفسها التي حصلت قبل خمس سنوات عبر مسلسل التآمر الداعشي.