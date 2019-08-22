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الناصرة:وفاة الشاب يسري طلوزة بائع الترمس الشهير



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توفي في مدينة الناصرة مساء الخميس الشاب يسري طلوزة بائع الترمس الشهير في شارع بولس السادس , وذلك اثر نوبة قلبية حادة المت به .


وقد وقع الخبر كالصاعقة على اهالي المدينة والمنطقة حيث عرف المرحوم باخلاقه ومحبته للناس , حيث كان يبيع الترمس اللذي اشتهر به في مركز المدينة .




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