الناصرة:وفاة, الشاب, يسري, طلوزة, بائع, الترمس, الشهير,

وقد وقع الخبر كالصاعقة على اهالي المدينة والمنطقة حيث عرف المرحوم باخلاقه ومحبته للناس , حيث كان يبيع الترمس اللذي اشتهر به في مركز المدينة .

توفي في مدينة الناصرة مساء الخميس الشاب يسري طلوزة بائع الترمس الشهير في شارع بولس السادس , وذلك اثر نوبة قلبية حادة المت به .

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