سماء, حالكة,

أخال الآلاف من المجتمع العربي، وأنا أولاهم، من الحالمين برؤية بدر في ليلة ظلماء - ليلة بلا عنف.نعم... هذا ما يشغل بال الجميع أكثر من اي امر اخر خاصة وأن دائرة العنف أضافت إليها دائرة أخرى هي دائرة الانتقام.حمورابي الحاكم المستبد كان عادلاً عندما قال: العين بالعين والسن بالسن، وقد أراد من شرائعه حماية المواطن الضعيف من بطش القوي وبالتالي المحافظة عليه بالقانون وليس العكس، وإلا أصبح مجتمعنا مثل حارة غوار الطوشة "حارة كل مين ايده إلو" وأصبح المجتمع مليئا بالعميان والخرسان.ما زلنا نحلم بليلة لا عنف فيها ولا انتقام، بل بليلة يضيء البدر فيها سماءنا بالسلام والوئام.* * *وماذا بعدبدأت الأنظار تتجه نحو رئيس القائمة المشتركة المحامي أيمن عودة بعد التصريح عن استعداده لإسناد مهمة تشكيل الحكومة لچانتس بشروط.عودة يعود بعودة الصوت العربي الى مكانته الهامة والمؤثرة, والى التوصل الى اتفاق يزيد من رصيد القوة العربية في الانتخابات الحالية والقادمة، ليرتقي الى مستوى قضية حقوق المواطن ولخيره وليجعل من دخول حلبة السياسة كسباً مميزاً.* * *بدها شوية توضيح...* أعلن الرئيس الأمريكي ترامپ في تصريح قبل يومين, أنه "المختار" من الله لأداء مهمة الحرب التجارية التي يخوضها مع الصين لأن من سبقوه لم يخوضوها... مع أن لا علاقة له بالله إنما بالعقارات والسمسرة.

* عرض ترامپ شراء جزيرة ڠرينلاند من الدنمارك لوفرة ما فيها من الموارد الطبيعية ومعادن الأرض النادرة التي تدخل في صناعات هامة...

ترامپ يعاقب الدنمارك ويلغي زيارته بعد تصريح رئيسة الوزراء الدنماركية بأنها ليست مهتمة بنقاش هذا الموضوع خاصة وإنها فكرة سخيفة والجزيرة ليست للبيع...

لماذا العقاب... ؟؟ لا توجد جريمة...!!

* فن التصرف تتقنه زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو ففي الرحلة الأخيرة برفقه زوجها الى أوكرانيا حاولت اقتحام قمرة القيادة للطائرة بغضب لأن قائد الطائرة تجاهلها ولم يرحّب بها...

معها حق... قلة أدب منه!!!

* خبز الضيافة والذي يقدم عادة لكبار الزوّار كبادرة احترام... عند استقبالهم في أرض المطار رمته سارة نتنياهو على الأرض. أيضاً معها حق في هذا التصرف لأنه لا لزوم للترحيب بهذه الطريقة... فهي من كبار الزوّار... وتعلم ذلك جيدا... نتنياهو وصف الحادث انه وسيلة لجذب الانتباه في مطار بوريسيل في أوكرانيا لكي تحصل الزيارة على أكبر تغطية إعلامية...

لا يا شيخ هاي أكيد نكتة..!

ڤيدا مشعور