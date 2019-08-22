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اصابة خطيرة لفتاة جراء اصطدام قارب في بحيرة طبريا



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أصيبت فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً من القدس واخرى تبلغ من العمر 13 عاماً بجراح متوسطة جراء اصطدام قارب يجر العاب مائية في بحيرة طبريا عصر اليوم الخميس .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت احدى المصابات بجراح خطيرة الى مستشفى رمبام في حيفا واخرى بجراح متوسطة الى مستشفى بوريا .

قوات معززة من خفر السواحل وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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