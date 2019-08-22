اصابة, خطيرة, لفتاة, جراء, اصطدام, قارب, في, بحيرة, طبريا,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت احدى المصابات بجراح خطيرة الى مستشفى رمبام في حيفا واخرى بجراح متوسطة الى مستشفى بوريا .قوات معززة من خفر السواحل وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

أصيبت فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً من القدس واخرى تبلغ من العمر 13 عاماً بجراح متوسطة جراء اصطدام قارب يجر العاب مائية في بحيرة طبريا عصر اليوم الخميس .

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