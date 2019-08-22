تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-22 17:59:26 اصابة خطيرة لفتاة جراء اصطدام قارب في بحيرة طبريا |  2019-08-22 17:55:16 الأمين العام للحزب الشيوعي عادل عامر: الدخول لائتلاف حكومي غير وارد بتاتا |  2019-08-22 17:52:30 هذه الاضطرابات يسببها نقص فيتامين "D" لدى الأطفال |  2019-08-22 17:51:01 رونالدو: ميسي جعلني أفضل.. وفوزه بالبطولات يستفزني |  2019-08-22 17:46:47 غانتس: "المواطنون العرب هم جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي" |  2019-08-22 17:44:00 اسرائيل لحماس: سيطروا على الجهاد لاننا لن نتحمل اطلاق الصواريخ |  2019-08-22 17:42:22 حماية المستهلك تطالب بصرف الرواتبى بالضفة بالدينار الاردني بدل الشيكل |  2019-08-22 16:12:21 العليا تنظر في طلب منع المشتركة من المشاركة في الانتخابات |  2019-08-22 16:00:43 رئيس بلدية ام الفحم: قررنا عدم إقامة العرض في هذه المرحلة - تامر نفار:لن أدخل أم الفحم بحماية الشرطة |  2019-08-22 15:38:39 الغاء حفل الفنان تامر نفار بام الفحم اليوم بقرار شخصي منه |  2019-08-22 14:57:37 مصرع جبر عطالله 45 عاما من كفركنا بحادث عمل |  2019-08-22 14:21:37 7 من الفلسطينيين يترشحون لانتخابات البلديات بالنرويج |  2019-08-22 14:03:42 اختبار دم جديد يتنبأ بالوفاة خلال 10 أعوام |  2019-08-22 13:53:57 العثور على جثة رجل بالخمسينات من عمره داخل بيت في الطيبة |  2019-08-22 13:53:04 ترامب: أنا "الشخص المختار" لمواجهة الصين وهذا قدري |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هذه الاضطرابات يسببها نقص فيتامين "D" لدى الأطفال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أظهرت دراسة أميريكية حديثة، أن نقص مستويات فيتامين "D" في مرحلة الطفولة المتوسطة، يمكن أن يؤدي إلى زيادة السلوك العدواني، بالإضافة إلى اضطرابات المزاج والقلق والاكتئاب في مرحلة المراهقة.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة ميشيغان الأميركية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية "Journal of Nutrition" العلمية.
وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الفريق 3202 من الأطفال في المرحلة الابتدائية، وكانت أعمارهم تتراوح بين 5-12 عاماً.
وحصل الباحثون على معلومات عن عادات الأطفال اليومية ومستوى تعليم الأم والوزن والطول، فضلاً عن حالة الأمن الغذائي للأسرة والوضع الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى أخذ عينات الدم لفحص مستويات فيتامين "D" لدى المشاركين.
وبعد حوالي 6 سنوات، عندما كان الأطفال في عمر 11-18 عاماً، أجرى الباحثون مقابلات متابعة شخصية، لتقييم سلوك الأطفال من خلال استبيانات تم إعطاؤها للأطفال أنفسهم وأولياء أمورهم.
وكان الأطفال الذين عانوا من نقص مستويات فيتامين "D" في المرحلة الابتدائية، لديهم احتمالات أكبر للميل للسلوك العدواني، وكسر القواعد، واضطرابات المزاج والقلق والاكتئاب خلال فترة المراهقة، مقارنة مع الأطفال الذين لديهم مستويات أعلى من هذا الفيتامين.
وقال إدواردو فيلامور، قائد فريق البحث: "يبدو أن الأطفال الذين يعانون من نقص فيتامين "D" خلال سنوات الدراسة الابتدائية يسجلون درجات أعلى في الاختبارات التي تقيس مشاكل السلوك عند بلوغهم سن المراهقة".
وأضاف أن "نقص فيتامين D يرتبط بمشاكل الصحة العقلية الأخرى في مرحلة البلوغ، بما في ذلك الاكتئاب وانفصام الشخصية".
يُذكر أن الشمس هي المصدر الأول والآمن لفيتامين "D"، فهي تعطي الجسم حاجته من الأشعة فوق البنفسجية اللازمة لإنتاج الفيتامين.
كما يمكن تعويض نقص فيتامين "D" بتناول بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية كالسلمون والسردين والتونة، وزيت السمك وكبد البقر والبيض، أو تناول مكملات هذا الفيتامين المتوافرة بالصيدليات.
ويستخدم الجسم فيتامين "D" للحفاظ على صحة العظام وامتصاص الكالسيوم بشكل فعال، وعدم وجود ما يكفي من هذا الفيتامين قد يرفع خطر إصابة الأشخاص بهشاشة وتشوهات العظام، والسرطان والالتهابات، وتعطيل الجهاز المناعي للجسم.
هذه الاضطرابات يسببها نقص فيتامين "D" لدى الأطفال




كلمات متعلقة

هذه, الاضطرابات, يسببها, نقص, فيتامين, "D", لدى, الأطفال,

تابعونــا

اختبار دم جديد يتنبأ بالوفاة خلال 10 أعوام اختبار دم جديد يتنبأ بالوفاة خلال 10 أعوام 2019-08-22 | 14:03:42

كشف علماء في ألمانيا عن 14 علامة بيولوجية في الدم يمكن التنبؤ من خلالها بالوفاة...

اكتشاف مذهل يحمل الأمل لعلاج مرض لا شفاء منه اكتشاف مذهل يحمل الأمل لعلاج مرض لا شفاء منه 2019-08-22 | 11:47:54

قال علماء إنهم اكتشفوا طريقة لإيقاف تراكم البروتين السام في الدماغ، والذي يعد...

حتى "غسيل الصحون".. يمكن أن يطيل العمر حتى "غسيل الصحون".. يمكن أن يطيل العمر 2019-08-22 | 10:41:49

دعمت دراسة حديثة مثلا يقول "في الحركة بركة" وكشفت أنه يمكن للبالغين من كبار السن...

أعراض مرضية قريبة من القلب ولا علاقة لها به أعراض مرضية قريبة من القلب ولا علاقة لها به 2019-08-21 | 14:13:05

يعتقد الإنسان أن قلبه يؤلمه كلما شعر بألم في الجهة اليسرى العليا من صدره. ولكن في...

البطاطس: فوائد عظيمة.. تعزز صحة القلب وتحمي العظام البطاطس: فوائد عظيمة.. تعزز صحة القلب وتحمي العظام 2019-08-21 | 12:00:50

تعد البطاطس من أكثر الخضراوات انتشارا حول العالم وحضورا في موائد الطعام، بفضل...

الأرق يهدد حياتنا بأمراض قاتلة الأرق يهدد حياتنا بأمراض قاتلة 2019-08-21 | 11:00:26

وجد باحثون في معهد Karolinska بالسويد أن الأرق يمكن أن يعرّض الأفراد لخطر الإصابة...

إضافة هذه المادة إلى المياه تهدد ذكاء الأطفال! إضافة هذه المادة إلى المياه تهدد ذكاء الأطفال! 2019-08-20 | 18:44:50

توصلت دراسة حديثة إلى أن الفلور الموجود في مياه الصنابير في بعض البلدان قد يؤثر...

هذا ما تحتويه 5 حبات من الزيتون المملح هذا ما تحتويه 5 حبات من الزيتون المملح 2019-08-20 | 15:02:53

حذّر خبراء الصحة العامة في بريطانيا من الإفراط في تناول الزيتون المخلل، قائلين إن...

الثوم تحت الوسادة يحل مشكلات صحية عديدة !!! الثوم تحت الوسادة يحل مشكلات صحية عديدة !!! 2019-08-20 | 13:00:37

منذ القدم كان الإنسان يضع فصا من الثوم تحت وسادته عند النوم ليلا، لأنه يشكل حلا...

ماذا يفعل تناول العنب في الجسم؟.. ما هي فوائده! ماذا يفعل تناول العنب في الجسم؟.. ما هي فوائده! 2019-08-20 | 12:00:07

ماذا يفعل تناول العنب في الجسم؟، قد تكوني وأفراد أسرتك ممن يتناولون العنب ولا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق 8 سيارات مواطنين عرب في عكا اطفاء شرطة تحقيق اضرار جسيمة الشماس جريس منصور محاضرة مؤتمر برلمان الاديان في الولايات المتحدة الرامة تيسير ابراهيم احتراق سيارة عضو بلدية ام الفحم فعل فاعل تعمد اخماد النار اضرار دون اصابات اسلامية الحركة الشمالية عرابة اخراج القانون حظر مؤسساتها قرية حريق هائل عرابة لوطم الجليل الاعلى اشتعال النار اضرار اطفاء اخماد محل اراجيل صاحب اعتقال طمرة سرقة سيارته الشرطة مدينة تحقيق ملثم عملية اطلاق نار مقر قيادة الشرطة القطرية اصابات منفذ عملية اصابات شرطة اسعاف اعتقال شاب سائحة الناصرة سرقة حقيبة الشرطة دفعها شجار مفرقعات كفر مندا فيديو شاهدوا شبان قرية شرطة تحقق غرق مصرع شاب أحمد محمد ابو غليون ام الفحم عرعره غرقا سدوت يام اشخاص حرجة اصابة قيساريا المثلث اصابة في حرجة شرطة اسعالقدس طعن عملية تنفيذ شابة مقدسية يهودي اطلاق نار اصابة مشاركة واسعة يوم البر مدرسة ثانوية الكبير قرية طلاب ادارة سعيد نعيم يافا يغادر المستشفى رمبام حيفا ابنته زوجته الفريديس حادث طرق الارثوذكسية الطائفة سخنين تحتفل مسيرة سبت النور مشاركة واسعة قداس احتفالي اتهام شاب عربي اللد اضرام النار حرق محل هواتف كفار سابا اشلرطو فيديو توثيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com