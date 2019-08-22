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غانتس: "المواطنون العرب هم جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال رئيس حزب كاحول لفان بيني غانتس إن المواطنين العرب هم جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي ويجب العمل على منحهم المساواة اسوة بالمواطنين اليهود. ووعد بإيجاد حل لمشاكل المجتمع العربي اذا ما نجح في تشكيل الحكومة القادمة بعد الانتخابات.


ويفيد مراسلنا أن اقوال غانتس وردت اليوم خلال جولة قام بها اليوم في مدينتي الطيرة وكفر قاسم.



ونشر استطلاع  ، أن توازن القوى بين معسكري اليمين واليسار لم يتغير تقريبًا، 

ووفقا للاستطلاع الذي نشره موقع والا الإخباري فإنه في حال جرت انتخابات الكنيست الآن، سيحصل معسكر أحزاب اليمين والحريديين على 57 مقعدًا، من دون حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، مقابل 43 مقعدا لمعسكر الوسط – يسار، من دون القائمة المشتركة. ويعني ذلك أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لن يتمكن من تشكيل حكومة مقبلة، كما أن رئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس، لن يتمكن من تشكيل حكومة، في حال بقيت الاصطفافات وفقا للمعسكرات الحالية واستمرت الخصومة بين نتنياهو وليبرمان.

وتبين من الاستطلاع أن تمثيل أحزاب معسكر اليمين – الحريديين بعد الانتخابات سيكون كالتالي: الليكود 31 مقعدًا 

حزب يمينا 11 مقعدًا

يهدوت هتوراة 8 وشاس 7 مقاعد 

ويسرائيل بيتينو 9 مقاعد.

أما معسكر اليسار سيحصل على كاحول لافان 30 مقعدًا 

المعسكر الديمقراطي 7 مقاعد

تحالف العمل – غيشر 6

القائمة المشتركة 11 مقعدًا.




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