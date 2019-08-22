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أصيبت فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً من القدس واخرى تبلغ من العمر 13 عاماً بجراح متوسطة...
عمم الأمين العام للحزب الشيوعي الرفيق عادل عامر بيانا على وسائل الإعلام جاء فيه:...
طالب اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في بيان صحفي صدر من رام الله عصر اليوم...
لا تزال المحكمة العليا تنظر بهيئة تضم تسعة قضاة وفي طليعتهم رئيس المحكمة القاضية...
التقى رئيس بلدية أم الفحم د.سمير صبحي اليوم الخميس 22.8.2019 مع تامر نفار بحضور...
اعلنت الشرطة في ام الفحم اليوم الخميس اننه تقرر الغاء حفل الفنان تامر نفار المقرر...
لقي جبر عطالله 45 عاما من كفركنا , مصرعه اليوم الخميس بعد ان علق اسفل مؤخرة شاحنة في...
عثر داخل بيت في مدينة الطيبة على جثة شخص في الخمسينات من عمره، وقد أقرّ الطاقم...
توفي طفل يبلغ من العمر عامين ظهر اليوم الخميس اثر غرقه في برميل ماء. وقالت...
قدم اعضاء الوفد الدراسي الجامعي من التخنيون زملاء المرحومة ايه نعامنه من عرابة ,...