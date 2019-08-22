اسرائيل, لحماس:, سيطروا, على, الجهاد, لاننا, لن, نتحمل, اطلاق, الصواريخ,

وقال المتحدث باسم الجيش افخاي ادرعي "حركة الجهاد مسؤولة عن اطلاق الصواريخ ونحن لم ولن نقبل بمثل هذه الاعتداءات .وهدد الناطق بعدم تنفيذ ما اسماها الاجراءات المدنية لاهالي القطاع ردا على اعتداءات الجهاد"

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