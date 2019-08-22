حماية المستهلك تطالب بصرف الرواتبى بالضفة بالدينار الاردني بدل الشيكل

طالب اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في بيان صحفي صدر من رام الله عصر اليوم بصرف رواتب الموظفين الحكوميين وفي القطاع الخاص بالدينار الاردني بدل الشيكل كخطوة باتجاه فك الارتباط عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي . واوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي ان استقلال الاقتصاد الوطني الفلسطيني عن الاقتصاد الاحتلالي الاسرائيلي يستدعي تنفيذ برنامج عملي جاد وقرارات حكومية واهلية على الارض ترتكز على طرد الشيكل من سلة العملات المتداولة في المناطق الفلسطينية واراضي الدولة الفلسطينية ومن حياتنا الفلسطينية بكافة تفاصيلها حتى ننجح في فك ارتباط اقتصادنا الوطني عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي. واشار الى ضرورة ان تكون ميزانية الحكومة الفلسطينية لعام 2020 بالدينار الاردني وان تصرف رواتب الموظفين الحكوميين وفي القطاع الخاص بالدينار الاردني ابتداء من راتب الشهر الاول لعام 2020 وان يتم ضخ كميات كبيرة من العملة الاردنية في اسواقنا لطرد الشيكل والعملة الاحتلالية الاسرائيلية الاستعمارية من حياتنا . وفي نفس السياق جدد الشيوخي التاكيد على ضرورة الاسراع في توفير العملة الوطنية الفلسطينية سواء العملة الرقمية الالكترونية السيادية او العملة الورقية والمعدنية السيادية باسرع وقت . واكد على ضرورة انجاح حملات مقاطعة بضائع ومنتجات الاحتلال وان تكون المقاطعة شكل من اشكال المقاومة الشعبية السلمية على طريق الاستقلال والتخلص من التبعية لاقتصاد الاحتلال وتعزيز اقتصادنا الوطني وصمودنا فوق ارضنا المحتلة بفعل الشيكل الاسرائيلي والة الحرب والقوة العسكرية الاحتلالية الاسرائيلية .وفي النهاية قال الشيوخي ان احد الحقوق المقدسة للمستهلك حقه في الاختيار وهذا الحق مكفول في قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21لعام 2005 ومكفول في القوانين الدولية وهيئة الامم المتحدة ومن حق الشعب الفلسطيني ان يرفض عملة الاحتلال وان يختار العملة الاردنية على طريق توفير العملة الرقمية والالكترونية وطباعة وصك العملة الوطنية الفلسطينية السيادية وتداولها في اسواقنا . وقال ان استمرار التداول بالشيكل يكرس وجود الاحتلال والاستيطان الاستعماري فوق اراضي الدولة الفلسطينية المحتلة وان التخلص من الشيكل ومن العملة الاسرائيلية من حياتنا تقصر من عمر الاحتلال