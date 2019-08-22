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العليا تنظر في طلب منع المشتركة من المشاركة في الانتخابات



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لا تزال المحكمة العليا تنظر بهيئة تضم تسعة قضاة وفي طليعتهم رئيس المحكمة القاضية استير حايوت في طلب أعضاء حزب "عوتسما يهوديت" منع القائمة المشتركة من خوض الانتخابات.


الجدير ذكره أن المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت طلب من المحكمة أمس رد طلب "عوتسما يهوديت".



.هذا ووقعت خارج قاعة المحكمة مواجهات بين نشطاء يمين ونواب من القائمة المشتركة.
العليا تنظر في طلب منع المشتركة من المشاركة في الانتخابات




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