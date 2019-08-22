تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-22 16:12:21 العليا تنظر في طلب منع المشتركة من المشاركة في الانتخابات |  2019-08-22 16:00:43 رئيس بلدية ام الفحم: قررنا عدم إقامة العرض في هذه المرحلة - تامر نفار:لن أدخل أم الفحم بحماية الشرطة |  2019-08-22 15:38:39 الغاء حفل الفنان تامر نفار بام الفحم اليوم بقرار شخصي منه |  2019-08-22 14:57:37 مصرع جبر عطالله 45 عاما من كفركنا بحادث عمل |  2019-08-22 14:21:37 7 من الفلسطينيين يترشحون لانتخابات البلديات بالنرويج |  2019-08-22 14:03:42 اختبار دم جديد يتنبأ بالوفاة خلال 10 أعوام |  2019-08-22 13:53:57 العثور على جثة رجل بالخمسينات من عمره داخل بيت في الطيبة |  2019-08-22 13:53:04 ترامب: أنا "الشخص المختار" لمواجهة الصين وهذا قدري |  2019-08-22 13:51:49 رئة الارض تحترق - اتساع رقعة الحرائق المستعرة في غابات الأمازون |  2019-08-22 13:50:45 وفاة طفل عامين اثر غرقه في برميل ماء جنوب بيت لحم |  2019-08-22 12:52:51 في أجواء مؤثرة - وفد طلابي من التخنيون زملاء المرحومة ايه نعامنه من عرابة يزورن العائلة ويعزون الوالدين |  2019-08-22 12:33:53 الليلة:انطلاق مباريات الدرجة الممتازة بمشاركة 5 فرق عربية |  2019-08-22 12:14:59 فيديو - اطلاق وابل من الرصاص على بيت وسيارات في باقة الغربية في وضح النهار دون حسيب ولا رقيب |  2019-08-22 11:57:17 روسيا.. العثور على طفلة تاهت في الغابة لأيام |  2019-08-22 11:45:12 رئيس بلدية ام الفحم :نحترم قرار المحكمة ونشكر كل من وقف الى جانبنا ونطالب الاهالي ضبط النفس وعدم التسرع |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رئيس بلدية ام الفحم: قررنا عدم إقامة العرض في هذه المرحلة - تامر نفار:لن أدخل أم الفحم بحماية الشرطة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



التقى رئيس بلدية أم الفحم د.سمير صبحي اليوم الخميس 22.8.2019 مع تامر نفار بحضور الملتمسين ضد البلدية، في أعقاب قرار المحكمة السماح بالعرض، وذلك في مقر مركز مساواة، وجرى الاتفاق بين الأطراف على عدم إقامة العرض في هذه المرحلة.



وقد شكر د.سمير الأطراف على قرارهم عدم إقامة العرض، رغم قرار المحكمة. وصرح خلال اللقاء عن تقديره لتامر نفار، ودعاه لحضور حلقة نقاش في البلدية معه ومع أعضاء البلدية. كما أعرب عن رفضه لموجة الهجوم التي يُشتم منها تحريض على نفار وعلى الملتمسين وكل من دعمهم. وقال: "لا مكان للتحريض بالقتل أو التكفير ضد أحد أبناء شعبنا"، وستعمل البلدية على محو المنشور الذي صدر حول العرض.


وفي أعقاب قرار المحكمة واللقاء بين نفار وصبحي صرح الملتمسون أنه من منطلق المسؤولية تجاه الوحدة الفحماوية والحوار المجتمعي، ومنعا لتنظيم عرض وطني فلسطيني بحماية الشرطة بترحيبهم بالموقف المشترك لنفار وصبحي وعدم إلزام البلدية بتنظيم الامسية. ورحبوا بفكرة تنظيم لقاء مفتوح بين نفار وأعضاء بلدية أم الفحم بهدف التأكيد على أهمية حرية التعبير عن الرأي والإنتاج الثقافي. وأكد الملتمسون على أن أم الفحم تتسع للجميع، وأنهم عازمون على الاستمرار في العمل على تطوير الحراك الفني والثقافي في البلد. وقال نفار: "سأدخل أم الفحم وألتقي مع أهلها كأبنها، ولن أقبل أن أدخلها بحماية الشرطة الإسرائيلية، وأشكر كل من دافع عن حرية التعبير عن الرأي وحق شباب وصبايا أم الفحم حضور عرضي أو حضور أي عرض فني آخر، وآمل أن تكون هذه السابقة آخر حدث لمنع إقامة عرض فني في أم الفحم وفي سائر البلاد".




كلمات متعلقة

رئيس, بلدية, ام, الفحم:, قررنا, عدم, إقامة, العرض, في, هذه, المرحلة, -, تامر, نفار:لن, أدخل, أم, الفحم, بحماية, الشرطة,

تابعونــا

العليا تنظر في طلب منع المشتركة من المشاركة في الانتخابات العليا تنظر في طلب منع المشتركة من المشاركة في الانتخابات 2019-08-22 | 16:12:21

لا تزال المحكمة العليا تنظر بهيئة تضم تسعة قضاة وفي طليعتهم رئيس المحكمة القاضية...

الغاء حفل الفنان تامر نفار بام الفحم اليوم بقرار شخصي منه الغاء حفل الفنان تامر نفار بام الفحم اليوم بقرار شخصي منه 2019-08-22 | 15:38:39

اعلنت الشرطة في ام الفحم اليوم الخميس اننه تقرر الغاء حفل الفنان تامر نفار المقرر...

مصرع جبر عطالله 45 عاما من كفركنا بحادث عمل مصرع جبر عطالله 45 عاما من كفركنا بحادث عمل 2019-08-22 | 14:57:37

لقي جبر عطالله 45 عاما من كفركنا , مصرعه اليوم الخميس بعد ان علق اسفل مؤخرة شاحنة في...

العثور على جثة رجل بالخمسينات من عمره داخل بيت في الطيبة العثور على جثة رجل بالخمسينات من عمره داخل بيت في الطيبة 2019-08-22 | 13:53:57

عثر داخل بيت في مدينة الطيبة على جثة شخص في الخمسينات من عمره، وقد أقرّ الطاقم...

وفاة طفل عامين اثر غرقه في برميل ماء جنوب بيت لحم وفاة طفل عامين اثر غرقه في برميل ماء جنوب بيت لحم 2019-08-22 | 13:50:45

توفي طفل يبلغ من العمر عامين ظهر اليوم الخميس اثر غرقه في برميل ماء. وقالت...

في أجواء مؤثرة - وفد طلابي من التخنيون زملاء المرحومة ايه نعامنه من عرابة يزورن العائلة ويعزون الوالدين في أجواء مؤثرة - وفد طلابي من التخنيون زملاء المرحومة ايه نعامنه من عرابة يزورن العائلة ويعزون الوالدين 2019-08-22 | 12:52:51

قدم اعضاء الوفد الدراسي الجامعي من التخنيون زملاء المرحومة ايه نعامنه من عرابة ,...

فيديو - اطلاق وابل من الرصاص على بيت وسيارات في باقة الغربية في وضح النهار دون حسيب ولا رقيب فيديو - اطلاق وابل من الرصاص على بيت وسيارات في باقة الغربية في وضح النهار دون حسيب ولا رقيب 2019-08-22 | 12:14:59

اقدم ملثمان مسلحان صباح اليوم الخميس على استهداف بيت وسيارات في احد احياء باقة...

رئيس بلدية ام الفحم :نحترم قرار المحكمة ونشكر كل من وقف الى جانبنا ونطالب الاهالي ضبط النفس وعدم التسرع رئيس بلدية ام الفحم :نحترم قرار المحكمة ونشكر كل من وقف الى جانبنا ونطالب الاهالي ضبط النفس وعدم التسرع 2019-08-22 | 11:45:12

عقب د.سمير صبحي – رئيس بلدية ام الفحم – على قرار المحكمة المركزية في حيفا صباح...

اتهام شابين من طمرة بتأييد داعش والتأمر لقتل شاب خدم سابقا بالجيش الامريكي والنية بتفجير سيارة بالبلاد اتهام شابين من طمرة بتأييد داعش والتأمر لقتل شاب خدم سابقا بالجيش الامريكي والنية بتفجير سيارة بالبلاد 2019-08-22 | 11:10:24

قدمت النيابة العامة الى المحكمة المركزية في حيفا اليوم الخميس لائحة اتهام بحق...

لقاء مفتوح في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا مع بيني غانتس وبوجي يعالون لقاء مفتوح في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا مع بيني غانتس وبوجي يعالون 2019-08-21 | 22:36:07

بحضور رئيس الكلية الاكاديمية العربية للتربية في اسرائيل- حيفا المحامي زكي كمال و...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids هلال موسى كفر مندا يوقع في فريق اتحاد ابناء سخنين الدرجة العليا ليلة القدر السابع العشرين مسجد الاقصى المبارك القدس صلاة يحيون توئثيق حادث طرق مفرق الفريديس 3 قتلى يافا شاهدوا فيديو شاحنة سيارة خصوصية اطلاق نار سيارة عابرة اتجاه سيارة اخرى امرأة عكا متوسطة اصابة مفرق بيت كاما مدينة رهط النقب حادث طرق مروع شاحنة سيارة اصابة خطيرة متوسطة نشأت ملحم عملية تل ابيب اطلاق نار مساعدة مشتبهون النيابة العامة تصريح مدعيموظف بارز في مجلس شعب مشتبه النصب الاحتيال خيانة الامانةنساء قائمة ناصرتي الناصرة علي سلاح احتفال الناصرة مهيب عامل البعينة حيفا منطقة سقوطه ارتفاع شاهق قرية مستشفى اسعاف شرطة تحقيق توفيق احمد اغا نوبة قلبية حادة ليس غرقا المزرعة المرحوم عائلة الناصرة اصابة عامل سقط من ارتفاع ورشة بناء متسيل حاييم اسامة ابو احمدالحاجة سريا عبد الحميد تلتقي خالها من لبنان بعد فراق 35 عاما في مكة المكرمة سقوط عامل تخليص سقط من ارتفاع ورشة بناء مدينة حيفا اطفاء انقاذ طواقم تخليص عامل سقط بئر 7 امتار العفولة عمق ام الفحم بلدية تحرير مخالفات تنظيم حركة السير سائقين سيارات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com