الغاء, حفل, الفنان, تامر, نفار, بام, الفحم, اليوم, بقرار, شخصي, منه,

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لا تزال المحكمة العليا تنظر بهيئة تضم تسعة قضاة وفي طليعتهم رئيس المحكمة القاضية...
التقى رئيس بلدية أم الفحم د.سمير صبحي اليوم الخميس 22.8.2019 مع تامر نفار بحضور...
لقي جبر عطالله 45 عاما من كفركنا , مصرعه اليوم الخميس بعد ان علق اسفل مؤخرة شاحنة في...
عثر داخل بيت في مدينة الطيبة على جثة شخص في الخمسينات من عمره، وقد أقرّ الطاقم...
توفي طفل يبلغ من العمر عامين ظهر اليوم الخميس اثر غرقه في برميل ماء. وقالت...
قدم اعضاء الوفد الدراسي الجامعي من التخنيون زملاء المرحومة ايه نعامنه من عرابة ,...
اقدم ملثمان مسلحان صباح اليوم الخميس على استهداف بيت وسيارات في احد احياء باقة...
عقب د.سمير صبحي – رئيس بلدية ام الفحم – على قرار المحكمة المركزية في حيفا صباح...
قدمت النيابة العامة الى المحكمة المركزية في حيفا اليوم الخميس لائحة اتهام بحق...
بحضور رئيس الكلية الاكاديمية العربية للتربية في اسرائيل- حيفا المحامي زكي كمال و...