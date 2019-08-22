الغاء, حفل, الفنان, تامر, نفار, بام, الفحم, اليوم, بقرار, شخصي, منه,

اعلنت الشرطة في ام الفحم اليوم الخميس اننه تقرر الغاء حفل الفنان تامر نفار المقرر لليوم الخميس على خشبة مسرح السينماتيك في ام الفحم, وذلك م بقرار شخصي من الفنان ومن المنظمين القائمين على الحفل .

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