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سان جيرمان يلمح لخيار يصدم برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نفى باريس سان جيرمان، تعرضه لأي ضغوط، لبيع نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا هذا الصيف، في ظل ارتباط اسمه بقطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد.



وقال مصدر داخل نادي العاصمة الفرنسية، في تصريحات لصحيفة "ليكيب"، أن نيمار من الممكن جدًا أن يبقى في حديقة الأمراء، حيث يتبقى في عقده 3 أعوام.


وأكد أن "النادي لا يمكن أن يخسر أبدًا، وإذا غادر، سيغادر بشروط ترضي باريس، وإذا استمر، فهو لاعب ذو جودة هائلة".


وذكرت صحيفة "ليكيب" في عددها الصادر صباح اليوم، الخميس، أن سان جيرمان رفض عرضًا مدريديًا شمل الثلاثي كيلور نافاس وجاريث بيل وخاميس رودريجيز، بالإضافة إلى 100 مليون يورو لضم نيمار.


وفي ظل اهتمام برشلونة وريال مدريد، بالحصول على خدمات نيمار، يترقب يوفنتوس الموقف، لبحث إمكانية الاستعانة بالنجم البرازيلي.


ويملك يوفنتوس وباريس سان جيرمان، نقطة مشتركة قد ترجح كفة السيدة العجوز، وهو اهتمام مسؤولي سان جيرمان، بخدمات النجم الأرجنتيني باولو ديبالا.




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