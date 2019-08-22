تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-22 14:57:37 مصرع جبر عطالله 45 عاما من كفركنا بعد ان علق اسفل شاحنة خلال عمله في ورشة بمنطقة حنانيت |  2019-08-22 14:21:37 7 من الفلسطينيين يترشحون لانتخابات البلديات بالنرويج |  2019-08-22 14:03:42 اختبار دم جديد يتنبأ بالوفاة خلال 10 أعوام |  2019-08-22 13:53:57 العثور على جثة رجل بالخمسينات من عمره داخل بيت في الطيبة |  2019-08-22 13:53:04 ترامب: أنا "الشخص المختار" لمواجهة الصين وهذا قدري |  2019-08-22 13:51:49 رئة الارض تحترق - اتساع رقعة الحرائق المستعرة في غابات الأمازون |  2019-08-22 13:50:45 وفاة طفل عامين اثر غرقه في برميل ماء جنوب بيت لحم |  2019-08-22 12:52:51 في أجواء مؤثرة - وفد طلابي من التخنيون زملاء المرحومة ايه نعامنه من عرابة يزورن العائلة ويعزون الوالدين |  2019-08-22 12:33:53 الليلة:انطلاق مباريات الدرجة الممتازة بمشاركة 5 فرق عربية |  2019-08-22 12:14:59 فيديو - اطلاق وابل من الرصاص على بيت وسيارات في باقة الغربية في وضح النهار دون حسيب ولا رقيب |  2019-08-22 11:57:17 روسيا.. العثور على طفلة تاهت في الغابة لأيام |  2019-08-22 11:45:12 رئيس بلدية ام الفحم :نحترم قرار المحكمة ونشكر كل من وقف الى جانبنا ونطالب الاهالي ضبط النفس وعدم التسرع |  2019-08-22 11:10:24 اتهام شابين من طمرة بتأييد داعش والتأمر لقتل شاب خدم سابقا بالجيش الامريكي والنية بتفجير سيارة بالبلاد |  2019-08-22 10:45:08 نساء السعودية يطالبن بالمزيد من الحريات والحقوق بعد إلغاء الوصاية عليهن |  2019-08-22 10:40:23 من العام المقبل.. بطاقة حج ذكية تغني عن جواز السفر |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

العثور على أقدم ديناصور في المغرب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 في اكتشاف جديد أعلن المكتب الصحفي لمتحف التاريخ الطبيعي في لندن، العثور في جبال المغرب على رفات أقدم ستيغوصورس في العالم اكتشف مؤخرا، ومنح العلماء هذا الديناصور اسم "Adratiklit boulahfa" وتعني باللغة الأمازيغية "سحلية الجبل" للتأكيد على أنهم عثروا عليه في منطقة جبلية.



تقول العالمة سوزان مادمنت التي درست رفات Adratiklit boulahfa ، إن ما يثير الاهتمام، هو أن هذا الرفات يعود إلى العصر الجوراسي الثاني- الجوراسي المتوسط.


وتضيف أن "معظم الستيغوصورات التي اكتشفت سابقا تعود إلى العصر الجوراسي المتأخر، ما يدل على أن الستيغوصورس الذي عثرنا عليه في جبال المغرب هو أقدمها، وسيساعد على توسيع تصوراتنا عن تطور هذه النوع من الديناصورات".


ويأمل علماء الحفريات بأن تساعد الاكتشافات اللاحقة في المنطقة على توسيع التصورات عن انتشار هذا النوع من الديناصورات وكيف كان شكلها واختلافه عن التي عاشت في العصر الجوراسي المتأخر.


ويذكر أن هذا النوع من الديناصورات كان منتشرا في جنوب إفريقيا وأمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا. ولأول مرة يعثر على رفات ديناصور من هذا النوع في شمال إفريقيا.




كلمات متعلقة

العثور, على, أقدم, ديناصور, في, المغرب,

تابعونــا

روسيا تطلق لأول مرة رجلا آليا إلى الفضاء روسيا تطلق لأول مرة رجلا آليا إلى الفضاء 2019-08-22 | 14:01:54

أطلقت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" اليوم الخميس مركبة "سويوز إم إس -14" وعلى...

روسيا.. العثور على طفلة تاهت في الغابة لأيام روسيا.. العثور على طفلة تاهت في الغابة لأيام 2019-08-22 | 11:57:17

أفادت لجنة التحقيق في مقاطعة نيجني نوفغورود وسط روسيا، بالعثور على طفلة مفقودة...

"فيسبوك" تطلق رسميا ميزة لحماية الخصوصية "فيسبوك" تطلق رسميا ميزة لحماية الخصوصية 2019-08-22 | 09:10:17

أعلنت شركة فيسبوك، الثلاثاء، بصفة رسمية إطلاق ميزة "مسح سجل التصفح"، الأمر الذي...

مقتل ملحن فرنسي على يد دب مفترس مقتل ملحن فرنسي على يد دب مفترس 2019-08-21 | 15:55:06

عن عمر ناهز الـ 44 عاما، توفي الملحن الفرنسي جوليان غوتيه في كندا إثر هجوم دب مفترس...

فيديو.. مجهول يهاجم رجلا بسيف في حي أمريكي فيديو.. مجهول يهاجم رجلا بسيف في حي أمريكي 2019-08-21 | 14:12:07

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة مروعة جرت في حي سكني في ولاية فلوريدا الأمريكية،...

كلب مات بعد دقائق حزنا على وفاة صاحبه الشاب كلب مات بعد دقائق حزنا على وفاة صاحبه الشاب 2019-08-21 | 12:01:36

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن كلبا ضرب مثالا كبيرا في الوفاء والمحبة، إذ مات...

تمساح ينتقم من صياده و"يدخله" المستشفى تمساح ينتقم من صياده و"يدخله" المستشفى 2019-08-21 | 11:15:34

استطاع تمساح التخلص من الأسر بعد أن انتقم، رغم تقييده، من أحد صياديه بطريقة شرسة...

6 سنوات سجن والتهمة "سرقة رمال" من الشاطئ 6 سنوات سجن والتهمة "سرقة رمال" من الشاطئ 2019-08-21 | 09:46:12

أن يحكم على سارق الأموال أو القطع الأثرية أو غيرها بعقوبة السجن فهو أمر متوقع...

معجزة رياضية.. طفل هندي يتسلق أعلى جبل في أوروبا معجزة رياضية.. طفل هندي يتسلق أعلى جبل في أوروبا 2019-08-20 | 15:30:38

تمكن طفل هندي من تسلق قمة جبل "إلبروس" في روسيا، الأعلى ارتفاعا بين مجموعة الجبال...

68 عاما معا.. زوجان يكشفان سر نجاح علاقتهما المديدة 68 عاما معا.. زوجان يكشفان سر نجاح علاقتهما المديدة 2019-08-20 | 12:00:46

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من اللقاءات المتلفزة والصور الخاصة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تعطيل اقلاع طائرات هبوط لجنة مستخدمين بن غوريون دولي احتجاجا وزارة المالية العقبي مهند عائلة تستنكر الفيديو شريط جسر الزرقاء هدية مدرسة حصري الشاملة الجديدة افتتاحها لوحة فنية وزير البيئة يزور قرية الرينة يعد دعم مشاريع قرية مجلس محلي مدرسة مار الياس تحتفل تخريج طلابها ثانوية طلاب ثواني عشر حيفا الأسقفية روما ميونخ باير ليفركوزن دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي توصيل الكهرباء ايصال كنيسة اقرث المهجرة مد خط بدء تأجل مباريات نهاية الاسبوع الفرق العربية اليهودية كرة القدم الاتحاد العام نهاية الاسبوع مصرع طفلة لقيت مصرعها رضيعة نسيانها سيارة عبلين شفاعمرو لمار يوسف قط شرطة تحقيق دارين عابد كوثر جرتلي الرينة نتسيرت عيليت ضحيتا حادث الطرق قرب صفورية تخريج الفوج ال 15 مدرسة غرناطة كفر كنا الثانوية احتفال مشاركة واسعة صاحب ماركات محل تجاري ضبط ملابس مزيفه قطع مداهمة مدينة سخنين الشرطة حرق سيارة موظفة بلدية طمرة مجهولون الشرطة التحقيق اضرار جسيمة القدس مواجهات اعتقالات محمد جبريل احمد دهامشة كفر كنا اللد طب طالبا رومانيا حادث طرق مروع بوخارست غرق وادي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com