فيديو, .., نادين, نسيب, نجيم, في, وصلة, رقص, بالشورت!,

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم خلال مشاركتها في احد المناسبات الخاصة.

وظهرت نادين نسيب نجيم في الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية “3 ‏دقات” للفنان أبو، وأغنية “يا بتاع النعناع” للفنان مصطفى حجاج.‏وكانت نادين نسيب نجيم قد شاركت عبر حسابها على انستغرام أيضًا، فيديو من حفل توديع العزوبية لصديقتها المقربة، ‏ظهرت فيه بلوك مختلف.‏