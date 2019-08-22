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مصرع جبر عطالله 45 عاما من كفركنا بعد ان علق اسفل شاحنة خلال عمله في ورشة بمنطقة حنانيت



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي جبر عطالله  45 عاما من كفركنا , مصرعه اليوم الخميس بعد ان علق اسفل مؤخرة شاحنة في ورشة عمل بمنطقة حنانيت شمالي الضفة الغربية .


وتم اقرار وفاة العامل متأثرا بجراحه بعد فشل محاولات الطاقم الطبي انعاشه .

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.



وجاء في  بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقت الشرطة بلاغ بشأن وقوع حادث عمل في ورشة بناء في بلدة حينانيت قرب ام الفحم.


وفقًا للبلاغ  ورد أن السائق الذي وصل إلى موقع البناء سُحق بين مقطورة وشاحنة.


للأسف الشديد طاقم طبي اعلن عن وفاته في المكان.


قوات من الشرطة في مكان الحادث.

وقد شرع محققو الشرطة ووزارة العمل بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.




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