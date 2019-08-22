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تعليق زوجة أحمد الفيشاوي على الحكم بحبسه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



علقت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر ضده بالحبس لامتناعه عن سداد نفقة ابنته.



ندى الكامل، عبرت عن غضبها من الشائعات التي لاحقت زوجها بعد الحكم، وكتبت قائلة: «ما تسيبونا في حالنا بقي هو موت وإشاعات هبلة وخراب ديار.. زي ما يكون الناس دي عايشة في البيت بتاعنا مش احنا اللي عايشين.. ربنا يحميك يا احمد يارب يا حبيبي».


جاء ذلك بعدما عاقبت محكمة الأسرة بالخليفة الفنان أحمد الفيشاوى بالحبس شهرًا لامتناعه عن دفع نفقة ابنته لينا لمدة سنة، مما دفع والدتها إلى إقامة دعوى أمام المحكمة تقاضى فيها مطلقها أحمد الفيشاوي.


وقال شعبان سعيد، محامي لينا، ابنة أحمد الفيشاوي، إنه أقام دعوى عن هند الحناوي، مطلقة أحمد الفيشاوي، أمام المحكمة يطالب فيها بدفع مبلغ 234 ألف جنيه قيمة نفقة متجمدة للابنة، والصادر بها حكم نهائي ونافذ، بعدما امتنع أحمد الفيشاوي عن سدادها لمدة سنة.


وأضاف المحامي، في تصريحات، أن حكم حبس الفنان أحمد الفيشاوي نهائي؛ إما الدفع أو الحبس.




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