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اختبار دم جديد يتنبأ بالوفاة خلال 10 أعوام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 كشف علماء في ألمانيا عن 14 علامة بيولوجية في الدم يمكن التنبؤ من خلالها بالوفاة قبل 10 سنوات من حدوثها. وترتبط هذه المؤشرات الحيوية بكل شيء بدءاً من المناعة والسيطرة على الغلوكوز وانتهاء بالالتهابات الخطيرة.



 ويقول العلماء إن هذه العلامات البيولوجية، يمكنها التنبؤ بتوقيت الوفاة ضمن نطاق زمني يبلغ 10 أعوام. 


وقد قام الأكادميون في معهد ماكس بلانك لبيولوجيا الشيخوخة، بتحليل دم الآلاف من البالغين الذين تراوحت أعمارهم بين 18 و109 أعوام، آخذين بالاعتبار عوامل حيوية مثل كتلة الجسم وضغط الدم والكوليستول، والتدخين وتناول الكحول. وتم رصد خطر الوفيات المتوقع وفقالمؤشرات الحيوية في اختبار الدم الجديد.


وخلال فترة المتابعة التي امتدت إلى 16 عاماً، نجح الاختبار بالتنبؤ بخطر وفاة المشاركين في الدراسة بدقة بلغت نسبتها 83%.


ويأمل العلماء بأن نتائج البحث قد تكون مقدمة لتوفير علاجات مناسبة للأمراض القاتلة قبل وقت طويل من الإصابة بها، وتعطي تقييما صحيحاً لصحة المرء المستقبلية.


وأشار الباحثون إلى أن هذا الاختبار يحتاج إلى المزيد من البحث لاعتماده بشكل نهائي مستقبلاً، وفق ما ورد في صحيفة "ديلي ميل البريطانية"




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